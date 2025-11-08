Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 ноября 2025 в 17:17

Одна деталь в жизни Меган Маркл выдала скорое расставание с принцем Гарри

RO: возвращение Меган Маркл в Голливуд означает скорый разрыв с принцем Гарри

Меган Маркл и принц Гарри Меган Маркл и принц Гарри Фото: I-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Герцогиня Сассекская Меган Маркл вновь появилась на съемочной площадке, что может говорить о кризисе в браке с принцем Гарри, передает Radar Online. Источники утверждают, что отношения между ними изменились.

На публике Гарри проявляет заботу, но внутренне он страдает от того, насколько они отдалились. Возвращение Меган в Голливуд выглядит как заявление, что она будет двигаться вперед с ним или без него, — рассказал инсайдер.

Маркл заметили на съемках комедии «Близкие друзья» в Лос-Анджелесе. В фильме режиссера Джейсона Орли главные роли исполняют Лили Коллинз, Джек Куэйд, Бри Ларсон и Генри Голдинг. Герцогиня сыграет роль второго плана.

Герцогиня не снималась с 2018 года, когда завершился сериал «Форс-мажоры». После помолвки с Гарри актриса заявила, что завершает карьеру ради совместной работы с супругом.

Ранее источники сообщили, что Гарри недоволен соцсетями Маркл — ему не нравится выставление их жизни напоказ. По их словам, принц понимает, что жена им хвастается. Также ему не понравилось, что бренд жены As Ever представил свечу с якобы запахом их свадьбы.

