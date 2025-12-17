Бритни Спирс случайно оголила грудь на курорте в Мексике На курорте в Мексике Бритни Спирс запечатлели с голой грудью

Певица Бритни Спирс привлекла внимание папарацци на мексиканском курорте Сан-Хосе-дель-Кабо, где случайно оголила грудь в баре, сообщает таблоид Daily Mail. Журнал опубликовал фотографии артистки, сделанные в отельном комплексе Las Ventanas al Paraiso. После этого певицу заметили по дороге в аэропорт с детской переноской-качалкой для кукол.

Поездка в Мексику была приурочена к 44-летию певицы. Ранее Спирс сама рассказала поклонникам о неудачном инциденте на отдыхе: при попытке сделать сальто на яхте она получила травму ноги. На текущий момент певица продолжает восстанавливаться, оставаясь под наблюдением папарацци и мировой прессы.

Журнал отметил, что медийная активность певицы в последние месяцы остается нестабильной. В ноябре артистка временно деактивировала свой профиль в Instagram (деятельность в РФ запрещена) на фоне критики в свой адрес и публикации книги ее экс-супруга Кевина Федерлайна. Однако вскоре знаменитость восстановила страницу, продолжив публиковать контент о своей частной жизни.

Ранее известная исполнительница едва не попала в аварию, сев за руль своего BMW под воздействием алкоголя. Звезда чудом не сбила человека, пострадавшей могла стать ее подруга. Все произошло, когда артистка пыталась выехать с парковки. После этого она выбралась на полосу встречного движения, где произошло столкновение с другим транспортным средством.