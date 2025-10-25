Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 октября 2025 в 14:03

Пьяная Бритни Спирс за рулем едва не задавила человека

DM: Бритни Спирс устроила ДТП и чуть не сбила человека

Бритни Спирс Бритни Спирс Фото: F. Sadou/AdMedia/Global Look Press

Американская певица Бритни Спирс, находясь за рулем автомобиля BMW под воздействием алкоголя, чуть не стала виновницей ДТП и чудом не сбила человека, передает Daily Mail. Пострадавшей могла стать ее подруга.

Все произошло, когда артистка пыталась выехать с парковки. После этого она выехала на полосу встречного движения, где произошло столкновение с другим транспортным средством.

По информации издания, Спирс добралась до своего дома, но не смогла попасть внутрь из-за запертых ворот. Она пыталась вспомнить код от замка, но безуспешно. Источник сообщил, что певица несколько раз пыталась открыть ворота, пока ее подруга не уехала. После этого Бритни продолжила свои попытки, пока ей наконец не удалось войти в дом.

Ранее бывший муж звезды танцор Кевин Федерлайн заявил, что Спирс заставляла своего 11-летнего сына Престона принимать с ней ванну. Для Престона подобное было неловко, и он с братом Джейденом обратился к отцу с просьбой забрать их. По его словам, певица ходила полуобнаженной в присутствии детей и однажды принесла подгузник для сына Джейдена, хотя он ему был не нужен уже более года.

