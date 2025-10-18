Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 октября 2025 в 19:20

Бывший муж Спирс раскрыл ее постыдную тайну о развлечениях с сыном

Танцор Федерлайн: Спирс заставляла 11-летнего сына принимать с ней ванну

Кевин Федерлайн Кевин Федерлайн Фото: Patrick T Fallon/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Исполнительница Бритни Спирс могла заставлять своего сына Престона в возрасте 11 лет принимать с ней ванну, заявил бывший муж звезды танцор Кевин Федерлайн в своих мемуарах. В книге, отрывок из которой привел TooFab, он заявил, что мальчику было неловко принимать участие в купании вместе с матерью. В итоге Престон и его брат Джейден попросили отца забрать их к себе.

Однажды вечером, после очередного тревожного визита, мальчики пришли домой и сказали: «С нас хватит. Мы не вернемся туда», — поделился Федерлайн.

По словам танцора, Спирс также позволяла себе ходить полуобнаженной при детях. Как-то раз она появилась на пороге дома экс-мужа с «грудью, выглядывающей из разорванной футболки», заявил он. Федерлайн также добавил, что в этот момент певица принесла подгузник для Джейдена, хотя он не носил их больше года.

Ранее Спирс резко ответила на скандальные мемуары своего экс-мужа, обвинив его во лжи и целенаправленной травле. Федерлайн описал несколько тревожных эпизодов, включая случай, когда он обнаружил Спирс с ножом в руках возле детской комнаты.

