16 октября 2025 в 11:39

Бритни Спирс резко ответила на скандальные мемуары бывшего мужа

Бритни Спирс обвинила бывшего мужа Федерлайна в травле из-за его мемуаров

Бритни Спирс Бритни Спирс Фото: Pa/Global Look Press

Поп-звезда Бритни Спирс в соцсети Х резко ответила на скандальные мемуары своего бывшего мужа Кевина Федерлайна, обвинив его во лжи и целенаправленной травле. Ее реакция последовала на публикацию книги, в которой он привел шокирующие подробности их совместной жизни.

Федерлайн в своих воспоминаниях описал несколько тревожных эпизодов, включая случай, когда он обнаружил Спирс с ножом в руках возле детской комнаты. Также он впервые публично высказался о предполагаемых супружеских изменах артистки, что вызвало широкий резонанс в медиа.

Сама певица опровергла все обвинения экс-супруга, назвав их клеветой. Она также подчеркнула, что не имеет проблем с психическим здоровьем, а слухи об этом намеренно распускаются для создания негативного образа.

Если вы меня знаете, вы никогда не поверите в слухи о моем психическом расстройстве или алкоголизме. Я довольно умная женщина, которая последние годы старалась жить тихой личной жизнью. Я говорю об этом, потому что с меня хватит — любая настоящая женщина поступила бы так же, — написала Спирс.

Певица также отметила, что всегда молила о спокойной жизни со своими сыновьями, однако «они росли в атмосфере неуважения ко мне со стороны отца». По ее словам, один сын видел артистку всего 45 минут за последние пять лет, другой — только четыре раза.

Брак Спирс и Федерлайна продлился с 2004 по 2007 год, и у них остались двое общих сыновей. После развода суд оставил детей с отцом, а певица была обязана выплачивать алименты до их совершеннолетия.

Ранее Федерлайн в своих мемуарах You Thought You Knew рассказал о жизни со звездой. По словам мужчины, певица часто пугала его и общих сыновей своим поведением. Он признался, что боялся за сыновей, которые могли пострадать.

звезды
мемуары
Бритни Спирс
певицы
