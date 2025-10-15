Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
15 октября 2025 в 14:18

Бывший муж Бритни Спирс вспомнил о ее ночных визитах к детям с ножом

Бывший муж Бритни Спирс Федерлайн сообщил, что она приходила к детям с ножом

Бритни Спирс Бритни Спирс Фото: face to face/Global Look Press

Поп-принцесса нулевых, певица Бритни Спирс приходила в спальню детей с ножом в руках, сообщил ее бывший муж и писатель Кевин Федерлайн. В своих мемуарах You Thought You Knew он рассказал о жизни со звездой, сообщает People. По словам мужчины, певица часто пугала его и общих сыновей своим поведением.

Иногда они просыпались по ночам и видели, как она молча стоит в дверях, наблюдая за ними спящими, и спрашивая: «О, вы не спите?» — с ножом в руке, — поделился автор книги.

Федерлайн признался, что боялся за сыновей, которые могли пострадать. При этом его винили в том, что он «отобрал» детей у матери. Федерлайн подчеркнул, что пытался помочь сыновьям построить хорошие отношения с матерью, против которой он ничего не имел. Мужчине понадобилось 20 лет, чтобы пережить этот разрыв. В 2008 году Бритни лежала в психиатрической клинике.

Ранее стало известно, что жилье певицы пребывает в состоянии сильной антисанитарии. Инсайдеры из окружения Спирс подтвердили, что в доме звезды царит полный беспорядок.

Бритни Спирс
певицы
дети
супруги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме придумали, как дополнительно защитить здоровье нации
Белоусов раскрыл условие для соблюдения ограничений по ДСНВ
Губернатор Самарской области покаялся за мат при увольнении главы района
В Москве пройдет форум «Туризм будущего»
Опубликован шорт-лист XI Всероссийской премии «За верность науке»
Стало известно, когда истекают полномочия нецензурно уволенного чиновника
В Минобороны указали на активное военное присутствие НАТО у границ России
Били электрошокером и насиловали: как солдаты ВСУ убили россиянку
Россия поможет Венгрии в реализации важного проекта
Мерзкие дожди и холод до 0 градусов? Погода в Москве в выходные: чего ждать
В Госдуме рассказали, какие льготы появятся для участников СВО и их семей
Раскрыто, что стоит за словами нардепов о скором завершении конфликта
Сийярто назвал позором ответ Еврокомиссии по нефтепроводу «Дружба»
Стало известно, как изменилась интернет-активность россиян старше 55 лет
Фестиваль искусств Ф.М. Достоевского объявил конкурсную программу
Силуанов назвал главную причину укрепления рубля
Годовалый сын Джастина Бибера стал миллиардером
Раскрыто, зачем в Одессе создают военную администрацию после гонений мэра
ВС России обзавелись новейшими снайперскими винтовками
Названо условие, при котором конфликт на Украине закончится очень быстро
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру
Общество

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру

Кабмин одобрил призыв резервистов: что это значит, их отправят на СВО?
Россия

Кабмин одобрил призыв резервистов: что это значит, их отправят на СВО?

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.