Бывший муж Бритни Спирс вспомнил о ее ночных визитах к детям с ножом Бывший муж Бритни Спирс Федерлайн сообщил, что она приходила к детям с ножом

Поп-принцесса нулевых, певица Бритни Спирс приходила в спальню детей с ножом в руках, сообщил ее бывший муж и писатель Кевин Федерлайн. В своих мемуарах You Thought You Knew он рассказал о жизни со звездой, сообщает People. По словам мужчины, певица часто пугала его и общих сыновей своим поведением.

Иногда они просыпались по ночам и видели, как она молча стоит в дверях, наблюдая за ними спящими, и спрашивая: «О, вы не спите?» — с ножом в руке, — поделился автор книги.

Федерлайн признался, что боялся за сыновей, которые могли пострадать. При этом его винили в том, что он «отобрал» детей у матери. Федерлайн подчеркнул, что пытался помочь сыновьям построить хорошие отношения с матерью, против которой он ничего не имел. Мужчине понадобилось 20 лет, чтобы пережить этот разрыв. В 2008 году Бритни лежала в психиатрической клинике.

Ранее стало известно, что жилье певицы пребывает в состоянии сильной антисанитарии. Инсайдеры из окружения Спирс подтвердили, что в доме звезды царит полный беспорядок.