«Не убирает за собаками»: друзья Бритни Спирс в ужасе от условий ее жизни Daily Mail: дом Бритни Спирс загрязнен собачьими фекалиями

Жилье американской певицы Бритни Спирс пребывает в состоянии сильной антисанитарии, сообщает британское издание Daily Mail со ссылкой на инсайдеров из ее ближайшего окружения. По их данным, в доме артистки царит полный беспорядок.

Анонимный источник издания утверждает, что звезда перестала следить за чистотой и не убирает за своими питомцами. Он также подчеркнул, что у Спирс больше нет регулярной помощи уборщицы, что усугубляет ситуацию.

Утверждается, что близкие певицы пребывают в ужасе от ее текущего положения и крайне обеспокоены ее будущим. При этом, как сообщается, родственники не планируют предпринимать каких-либо активных действий для изменения ситуации.

У нее дома беспорядок. Она не убирает за собаками, у нее нет уборщицы, которая бы делала уборку каждый день. Она просто ведет себя как ребенок, — сказал собеседник журналистов.

Сама Бритни Спирс отказалась давать какие-либо комментарии по этому поводу. Данная информация появилась вскоре после сообщений о ее эмоциональной реакции на новый роман бывшего супруга Сэма Асгари.

