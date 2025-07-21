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21 июля 2025 в 13:00

Бритни Спирс предрекли трагическую судьбу ее бабушки

Super: Спирс повторяет судьбу своей попавшей в лечебницу бабушки

Бритни Спирс Бритни Спирс Фото: ImagePressAgency/face to face/Global Look Press

Американская певица Бритни Спирс повторяет судьбу своей бабушки Эммы Джин Форбс, уверены в Сети. Издание Super.ru сообщает, что в возрасте 24 лет женщина потеряла свою новорожденную дочь, после чего попала в психиатрическую больницу. После она четырежды стала матерью, в том числе и для отца Бритни, но в результате покончила жизнь самоубийством.

Сама Бритни родила двоих детей, проходила долгое лечение из-за эмоциональных срывов, находилась под опекой. Известно, что сейчас сыновья проживают с отцом и не общаются с матерью. В июле 2025 года певица заявила, что удочерила девочку по имени Леннон Лондон Спирс.

В декабре 2024 года Спирс сообщила, что отметила лучшее Рождество в своей жизни. Она провела праздник с сыновьями, которых не видела два года.

Тем временем стало известно, что у актрисы Агаты Муцениеце и музыканта Петра Дранги родится дочь. Артистка устроила вечеринку, чтобы узнать пол малыша. Для Муцениеце ребенок станет третьим, для Дранги — первым. Кадрами с праздника она поделилась в Instagram (деятельность в РФ запрещена).

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