Бритни Спирс предрекли трагическую судьбу ее бабушки

Американская певица Бритни Спирс повторяет судьбу своей бабушки Эммы Джин Форбс, уверены в Сети. Издание Super.ru сообщает, что в возрасте 24 лет женщина потеряла свою новорожденную дочь, после чего попала в психиатрическую больницу. После она четырежды стала матерью, в том числе и для отца Бритни, но в результате покончила жизнь самоубийством.

Сама Бритни родила двоих детей, проходила долгое лечение из-за эмоциональных срывов, находилась под опекой. Известно, что сейчас сыновья проживают с отцом и не общаются с матерью. В июле 2025 года певица заявила, что удочерила девочку по имени Леннон Лондон Спирс.

В декабре 2024 года Спирс сообщила, что отметила лучшее Рождество в своей жизни. Она провела праздник с сыновьями, которых не видела два года.

Тем временем стало известно, что у актрисы Агаты Муцениеце и музыканта Петра Дранги родится дочь. Артистка устроила вечеринку, чтобы узнать пол малыша. Для Муцениеце ребенок станет третьим, для Дранги — первым. Кадрами с праздника она поделилась в Instagram (деятельность в РФ запрещена).