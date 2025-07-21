Агата Муцениеце узнала пол третьего ребенка

У актрисы Агаты Муцениеце и музыканта Петра Дранги родится дочь. Артистка устроила вечеринку, чтобы узнать пол малыша. Для Муцениеце ребенок станет третьим, для Дранги — первым. Кадрами с праздника она поделилась в Instagram (деятельность в РФ запрещена).

Будущие родители устроили гендер-пати на свежем воздухе. В кульминационный момент Агату обняла розовая ростовая кукла медведя. Девушка не смогла сдержать эмоций, расплакалась и обняла возлюбленного.

Агата Муцениеце была замужем за актером Павлом Прилучным. В 2013 году у них родился сын Тимофей, а в 2016 году — дочь Мия. Супруги развелись в 2020 году. В июне 2025 года актриса подтвердила свою беременность от Дранги. В социальных сетях она опубликовала серию фотографий в сером трикотажном платье, которое подчеркивало ее живот.

До этого появилась информация, что Дранга преподнес своей возлюбленной помолвочное кольцо стоимостью 6 млн 600 тысяч рублей. По словам ювелира Григория Бакатова, это кольцо из белого золота 750-й пробы, напоминающее изделие бренда Mercury.