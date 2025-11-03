Бритни Спирс удалила Instagram после череды скандалов

Певица Бритни Спирс удалила свою страницу в Instagram (деятельность в РФ запрещена) после череды эмоциональных публикаций. В них артистка резко ответила на претензии экс-супруга танцора Кевина Федерлайна.

Профиль недоступен. Возможно, ссылка не работает или мой профиль был удален, — гласит сообщение на ее странице.

Недавно Спирс разместила видео с танцами, на котором она изображена с синяками и повязками. Позже она объяснила, что получила травмы после падения с лестницы в доме своей подруги. Также папарацци заметили ее пьяной за рулем, когда она чудом не сбила человека, а также во время необычного шопинга в Мексике.

Ранее бывший муж звезды танцор Кевин Федерлайн заявил, что Спирс заставляла своего 11-летнего сына Престона принимать с ней ванну. Для Престона подобное было неловко, и он с братом Джейденом обратился к отцу с просьбой забрать их. По его словам, певица ходила полуобнаженной в присутствии детей и однажды принесла подгузник для сына Джейдена, хотя он ему был не нужен уже более года.