20 октября 2025 в 11:31

Маньяк-кукольник Москвин написал мемуары: что рассказал, любовь к могилам

Анатолий Москвин, 2012 год Анатолий Москвин, 2012 год Фото: Олег Золото / РИА Новости

Маньяк-кукольник Анатолий Москвин, находясь на лечении в психбольнице, написал мемуары, в которых рассказал, зачем выкапывал трупы девочек из могил. Какие подробности об этом известны?

Что рассказал в своей книге Москвин

Анатолий Москвин в книге все так же продолжает оправдывать свои действия и мечтает о том, чтобы воссоединиться с мумифицированными «куклами».

«Врачи психиатрической больницы № 2 в Нижнем Новгороде разрешили своему пациенту с параноидальной шизофренией писать рукописи и предоставили ему все необходимое. В книге душевнобольной „кукольник“ продолжает оправдывать свои большие чувства к маленьким девочкам, а также любовь к кладбищам и могилам, подробно рассказывает о своих мечтах вновь воссоединиться с телами выкопанных „кукол-дочек“. Свое коллекционирование детских тел Москвин называет „приключениями“», — пишет Telegram-канал SHOT.

Также стало известно, что медицинское учреждение, где Москвин проходит лечение с 2012 года, готовит документы для обращения в суд с целью его выписки и передачи под опеку родственникам в связи с установленной недееспособностью.

Фото: Карпов Сергей /ITAR-TASS

Кто такой Москвин, за что был задержан

Анатолий Москвин был арестован в ноябре 2011 года, когда во время обыска в его квартире было обнаружено 26 мумифицированных тел девочек и молодых женщин в возрасте от трех до 30 лет.

Все они были превращены им в подобие ростовых кукол. Для этого он набивал тела тряпками, лица обматывались капроновыми колготками, а в грудную клетку встраивались музыкальные шкатулки, которые начинали играть при прикосновении. Москвин одевал останки в найденную на помойке одежду или в те вещи, в которых они были похоронены, а их «домашняя» жизнь была подчинена собственному ритуалу — он устраивал для них чаепития, праздновал дни рождения и смотрел с ними мультфильмы.

На суде Москвин признался в 44 случаях надругательства над телами умерших и местами их захоронений. Ему было предъявлено обвинение в осквернении могил и надругательстве над телами умерших. На судебных заседаниях Москвин выдвигал разные версии возникновения жуткого хобби. Якобы он сохранял мумифицированные тела, зачастую детские, для дальнейшего клонирования. Свою вину он полностью признал.

В 2012 году его признали невменяемым с диагнозом «параноидальная шизофрения» и освободили от уголовной ответственности, направив на принудительное лечение.

Отмечается, что с годами состояние Москвина ухудшилось — он почти не ходит, речь стала замедленной, зрение упало.

Иван Смирнов
