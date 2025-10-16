Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 15:47

Белесый туман и холод до -7? Погода в Москве на следующей неделе: что ждать

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На следующей неделе в Москве и Московской области в ночные часы столбики термометров будут опускаться до 0 градусов, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе с 20 по 26 октября, ждать ли белесого тумана и холода до -7 градусов?

Какая погода будет в Москве на следующей неделе

По словам Евгения Тишковца, до конца октября предзимья в Центральной России не ожидается.

«В понедельник похолодает до +4–7 градусов. В начале следующей недели в сумерках будет около 0 градусов, в Подмосковье снова заморозки до -2 градусов. До конца октября предзимья в Центральной России не ожидается. Москва останется во власти наступившей глубокой осени!» — отметил он.

По данным метеорологических центров, жителей Москвы ожидает прохладная и дождливая неделя с 20 по 26 октября 2025 года. Погоду будет определять влияние циклона, который принесет с собой пасмурную погоду, осадки и постепенное понижение температуры. Практически каждый день предстоящей семидневки будет сопровождаться дождями.

Начало недели, понедельник, 20 октября, встретит москвичей температурой около +7 градусов днем и +4 градусов ночью. Погода будет пасмурной со слабым дождем, а ветер усилится до 3 м/с, став северо-восточным. Атмосферное давление ожидается на уровне 748 миллиметров ртутного столба. Во вторник, 21 октября, похолодает еще сильнее. Ночью столбик термометра может опуститься до 0 градусов, а днем покажет не более +5 градусов. Осадки продолжатся, а ветер останется северным. К середине недели, в среду, 22 октября, погода немного стабилизируется, осадки станут менее вероятными, однако температура останется низкой — от +3 градусов ночью до +7 градусов днем. Атмосферное давление начнет медленно расти.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вторая половина недели не принесет существенных изменений. В четверг, 23 октября, вновь ожидается пасмурная погода с температурой до +7 градусов. К вечеру возможен небольшой дождь. Пятница, 24 октября, станет одним из самых теплых дней этого периода, с дневной температурой до +10 градусов, однако и одним из самых дождливых — осадки прогнозируются на протяжении всего дня. В субботу, 25 октября, днем также будет около +10 градусов, но к вечеру столбик термометра опустится до +7 градусов, а дождь постепенно прекратится. Завершится неделя в воскресенье, 26 октября, относительно теплой для конца октября погодой с температурой до +10 градусов, однако небо останется облачным.

Таким образом, в российской столице на следующей неделе белесого тумана и холода до -7 градусов не прогнозируется.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге на следующей неделе

Жителей Санкт-Петербурга ожидает неделя с переменчивой осенней погодой, которая будет постепенно ухудшаться. Период с 20 по 26 октября ознаменуется переходом от относительно сухой и прохладной погоды к дождливой и пасмурной, с постепенным понижением температурного фона.

Неделя начнется в понедельник, 20 октября, с облачной погоды. Днем температура воздуха составит около +6 градусов, а ночью — около +2 градусов. Вероятность осадков оценивается как невысокая, около 20%. Ветер будет умеренным, юго-западного направления. Вторник, 21 октября, ожидается немного холоднее. Дневная температура не поднимется выше +5 градусов, а ночью столбик термометра может опуститься до 0 градусов. Среда, 22 октября, не принесет существенных изменений — днем снова будет около +5 градусов, сохранится облачная погода без существенных дождей.

Перелом в погоде наметится в четверг, 23 октября. Небо над городом затянется плотными облаками, пройдет дождь. Температура днем будет в пределах +7 градусов, а ночью — +4 градуса. Вероятность осадков в этот день возрастет до 100%. Пятница, 24 октября, станет продолжением дождливой погоды. Ожидается, что дождь будет идти на протяжении всего дня. Температурный режим останется практически неизменным: до +8 градусов днем и до +6 градусов ночью.

Суббота, 25 октября, также будет дождливой, с аналогичной температурой воздуха. Завершится неделя в воскресенье, 26 октября, достаточно холодным и очень дождливым днем. Максимальная температура не превысит +6 градусов, а вероятность осадков снова составит 100%.

