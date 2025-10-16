Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 16 октября, фото, видео

Панда Катюша всегда находит удобные места, чтобы трапезничать. Какие еще последние новости о животном известны сегодня, 16 октября?

Как Жуи проводит вечер

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала в авторском Telegram-канале ролик, на котором папа Катюши, большая панда Жуи, ест бамбук в уличном вольере.

«Доброго вечера вам от Жуи! Пусть ваш дом будет наполнен добром и домашним уютом в кругу семьи!» — подписала она видео.

Пользователи Сети пожелали Жуи приятного аппетита и признались, что тоже любят поесть перед сном.

«Приятного аппетита, Жуичка! Я кстати тоже люблю перекусывать перед сном»;

«Поесть перед сном — это святое! Я так же делаю»;

«Жуичка все жует», — прокомментировали россияне.

Чем завтракает Диндин

Светлана Акулова также показала видео, на котором мама Катюши Диндин завтракает в уличном вольере.

«С добрым утром, мои дорогие! Завтрак нашей красавицы Диндин», — подписала ролик директор столичного зоопарка.

Фолловеры отметили, что соскучились по Диндин, и попросили чаще выкладывать видео с ее участием.

«С тех пор, как их с Катюшей разлучили, Дини стало так мало. Мы скучаем»;

«Диня, как же мы скучали! Пожалуйста, показывайте нашу любимую красавицу почаще»;

«Динушка — красавица! Глаз не отвести!» — прокомментировали они.

Где ест Катюша

Также Светлана Акулова опубликовала ролик, на котором Катюша трапезничает, сидя на качелях.

«Наслаждаться трапезой на любимых качелях, что может быть лучше?» — озвучила Акулова мысли маленькой панды.

Подписчики заявили, что Катюша всегда выбирает себе места поудобнее.

«Какая же красавица! И всегда для трапезы выбирает места поудобнее»;

«Катюша сзади не менее красива, чем спереди»;

«Удобненько уселась! Как всегда», — написали фолловеры.

