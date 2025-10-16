Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 16 октября, фото, видео

Панда Катюша всегда находит удобные места, чтобы трапезничать. Какие еще последние новости о животном известны сегодня, 16 октября?
Как Жуи проводит вечер
Директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала в авторском Telegram-канале ролик, на котором папа Катюши, большая панда Жуи, ест бамбук в уличном вольере.
«Доброго вечера вам от Жуи! Пусть ваш дом будет наполнен добром и домашним уютом в кругу семьи!» — подписала она видео.
Пользователи Сети пожелали Жуи приятного аппетита и признались, что тоже любят поесть перед сном.
«Приятного аппетита, Жуичка! Я кстати тоже люблю перекусывать перед сном»;
«Поесть перед сном — это святое! Я так же делаю»;
«Жуичка все жует», — прокомментировали россияне.
Чем завтракает Диндин
Светлана Акулова также показала видео, на котором мама Катюши Диндин завтракает в уличном вольере.
«С добрым утром, мои дорогие! Завтрак нашей красавицы Диндин», — подписала ролик директор столичного зоопарка.
Фолловеры отметили, что соскучились по Диндин, и попросили чаще выкладывать видео с ее участием.
«С тех пор, как их с Катюшей разлучили, Дини стало так мало. Мы скучаем»;
«Диня, как же мы скучали! Пожалуйста, показывайте нашу любимую красавицу почаще»;
«Динушка — красавица! Глаз не отвести!» — прокомментировали они.
Где ест Катюша
Также Светлана Акулова опубликовала ролик, на котором Катюша трапезничает, сидя на качелях.
«Наслаждаться трапезой на любимых качелях, что может быть лучше?» — озвучила Акулова мысли маленькой панды.
Подписчики заявили, что Катюша всегда выбирает себе места поудобнее.
«Какая же красавица! И всегда для трапезы выбирает места поудобнее»;
«Катюша сзади не менее красива, чем спереди»;
«Удобненько уселась! Как всегда», — написали фолловеры.
