Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
16 октября 2025 в 12:46

Королевская семья Британии: новости, Кейт засняли за употреблением алкоголя

Кейт Миддлтон Кейт Миддлтон Фото: Stephen Lock/i-Images/Global Look Press

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон посетила Северную Ирландию, где ее засняли за употреблением алкоголя. Какие еще последние новости известны о королевской семье Великобритании сегодня, 16 октября?

Что известно о поездке Миддлтон в Северную Ирландию

Принц Уильям и Кейт Миддлтон на днях прибыли в Северную Ирландию, чтобы посетить колледж Северо-Ирландской пожарно-спасательной службы, льняную ферму Mallon Farm в графстве Тайрон и сидродельню Long Meadow Cider в Крейгавоне.

В последнем месте супруги собирали яблоки, приготовили яблочно-картофельный пирог и попробовали сидр, сообщает Daily Mail.

«Принц и принцесса Уэльские сияли от радости, пробуя сидр после того, как провели время вместе во время своего неожиданного однодневного визита в Северную Ирландию», — говорится в статье.

Уильям и Миддлтон лично наблюдали за процессом производства яблочного уксуса и сидра. Когда принцесса Уэльская попробовала напиток, она заявила, что ей «нравится».

«Мне нравится. Я раньше не пила его в таком количестве», — отметила она.

Кейт Миддлтон Кейт Миддлтон Фото: /i-Images/Global Look Press

Как Гарри испортил шанс помириться с семьей

Принц Гарри испортил шанс на примирение с отцом — королем Великобритании Карлом III, сообщает The Daily Beast. По его данным, причиной очередной напряженности между наследником и монархом стало письмо, которое герцог Сассекский направил британскому министру внутренних дел.

В письме Гарри попросил провести новую оценку угроз, с которыми он сталкивается, а также рассмотреть вопрос о возвращении ему государственной охраны, которой он был лишен в 2020 году после переезда в США.

Окружение короля негативно отреагировало на этот шаг Гарри. Источники, близкие к Карлу III, назвали инициативу неуместной и заявили, что она испортила наметившееся примирение отца и сына.

«Для короля ситуация только усложнилась. Никакой пользы от этого не будет. Все вернулось на круги своя», — отметил инсайдер.

Отмечается, что если просьба принца Гарри будет удовлетворена, то проверкой займется комитет Министерства внутренних дел, который определяет уровень защиты для членов королевской семьи. Это произойдет впервые с 2020 года, когда Сассекский вместе с супругой Меган Маркл сложили обязанности членов монархии.

Читайте также:

Магнитные бури сегодня, 16 октября: что завтра, депрессия, низкое давление

Поцелуй с Пересильд, гонорары, помощь Киркорова: как живет Ваня Дмитриенко

Латвия, развод с Матвеевым, рождение дочери: как живет актриса Яна Сексте

Кейт Миддлтон
королевская семья
новости
принц Гарри
Мария Баранова
М. Баранова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Рубль рванул вверх? Курс сегодня, 16 октября, что с долларом, евро и юанем
Мошенники продавали «чудодейственные молитвы» и поплатились
На Западе озвучили решение Индии по российской нефти
Глава ФСБ ответил на агитацию MI6 «убивать всех неугодных» в России
В США проанализировали, способна ли Россия сбить Tomahawk
Под Петербургом мужчина расстрелял пьяного охранника магазина
Россиянам рассказали о самых выгодных условиях по банковским вкладам
Терапевт объяснил, почему дети так часто болеют простудой
Продюсер рассказал, кто из российских звезд мог бы победить на «Грэмми»
ФАС вступилась за права россиян перед Apple
Строительство в эпоху ESG: сочетать экологичность, экономику и реальность
В России появится незаметный для тепловизоров бронежилет
Россиян предупредили о разбавленном бензине на заправках
Глава РФПИ оценил необходимость сотрудничества России и США в Арктике
Мать известного футболиста пытается отменить налог на шикарный подарок
Стало известно, кто может заменить Станковича в «Спартаке»
«Ничего не знает»: в Кремле осадили Рютте за оскорбление моряков и летчиков
Володин призвал не прощать Латвии гонения на россиян
Политолог дал оценку первой встречи Путина с новым лидером Сирии
В Кремле указали на совместный успех Путина и Трампа
Дальше
Самое популярное
Курица по-капитански без майонеза — вкуснее мяса по-французски: даже с грудкой будет сочно
Общество

Курица по-капитански без майонеза — вкуснее мяса по-французски: даже с грудкой будет сочно

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября
Регионы

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября

Этот миланский салат подкупает легкостью приготовления и вкусом — готовлю из подручных ингредиентов
Общество

Этот миланский салат подкупает легкостью приготовления и вкусом — готовлю из подручных ингредиентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.