Королевская семья Британии: новости, Кейт засняли за употреблением алкоголя

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон посетила Северную Ирландию, где ее засняли за употреблением алкоголя. Какие еще последние новости известны о королевской семье Великобритании сегодня, 16 октября?

Что известно о поездке Миддлтон в Северную Ирландию

Принц Уильям и Кейт Миддлтон на днях прибыли в Северную Ирландию, чтобы посетить колледж Северо-Ирландской пожарно-спасательной службы, льняную ферму Mallon Farm в графстве Тайрон и сидродельню Long Meadow Cider в Крейгавоне.

В последнем месте супруги собирали яблоки, приготовили яблочно-картофельный пирог и попробовали сидр, сообщает Daily Mail.

«Принц и принцесса Уэльские сияли от радости, пробуя сидр после того, как провели время вместе во время своего неожиданного однодневного визита в Северную Ирландию», — говорится в статье.

Уильям и Миддлтон лично наблюдали за процессом производства яблочного уксуса и сидра. Когда принцесса Уэльская попробовала напиток, она заявила, что ей «нравится».

«Мне нравится. Я раньше не пила его в таком количестве», — отметила она.

Как Гарри испортил шанс помириться с семьей

Принц Гарри испортил шанс на примирение с отцом — королем Великобритании Карлом III, сообщает The Daily Beast. По его данным, причиной очередной напряженности между наследником и монархом стало письмо, которое герцог Сассекский направил британскому министру внутренних дел.

В письме Гарри попросил провести новую оценку угроз, с которыми он сталкивается, а также рассмотреть вопрос о возвращении ему государственной охраны, которой он был лишен в 2020 году после переезда в США.

Окружение короля негативно отреагировало на этот шаг Гарри. Источники, близкие к Карлу III, назвали инициативу неуместной и заявили, что она испортила наметившееся примирение отца и сына.

«Для короля ситуация только усложнилась. Никакой пользы от этого не будет. Все вернулось на круги своя», — отметил инсайдер.

Отмечается, что если просьба принца Гарри будет удовлетворена, то проверкой займется комитет Министерства внутренних дел, который определяет уровень защиты для членов королевской семьи. Это произойдет впервые с 2020 года, когда Сассекский вместе с супругой Меган Маркл сложили обязанности членов монархии.

