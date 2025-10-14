Королевская семья Британии: последние новости, вражда Миддлтон и Камиллы

Отношения принцессы Уэльской Кейт Миддлтон и королевы-консорт Камиллы переросли во вражду. Какие еще известны последние новости о королевской семье Великобритании сегодня, 14 октября?

Что известно о вражде Миддлтон и Камиллы

Отношения Кейт Миддлтон и Камиллы серьезно ухудшились из-за растущей борьбы за власть внутри королевской семьи, сообщает RadarOnline. По его данным, супруга короля Карла III опасается, что принцесса Уэльская может затмить ее своим возвращением к общественной жизни после лечения от рака.

«То, что происходит сейчас, похоже на самое ожесточенное столкновение, которое мы видели между двумя высокопоставленными королевскими женщинами за последние годы. Камилла чувствует себя обделенной вниманием, в то время как растущая уверенность Кейт и ее известность выбивают ее из колеи. Они вдвоем понимают, что баланс сил меняется, и ни один из них не готов спокойно отступить», — сообщил источник издания в королевской семье.

Отмечается, что во время лечения Миддлтон в прошлом году Камилла взяла на себя дополнительные обязанности, а после лечения Кейт у них возникли разногласия по поводу распределения рабочего графика и того, «кого считают главной женщиной в монархии».

«Складывается ощущение, что королевская семья распадается на два отдельных лагеря: Букингемский дворец с Чарльзом и Камиллой и Кенсингтонский дворец с Уильямом и Кейт. Окружающие короля люди беззаветно преданы ему, но он прекрасно понимает, что приближается время его сына. Вопрос в том, насколько легко пройдет эта передача власти», — отметил инсайдер.

Кейт Миддлтон Фото: Images/Global Look Press

Что не так со здоровьем Карла III

Букингемский дворец беспокоится из-за самочувствия короля Великобритании Карла III — монарх сильно похудел из-за онкологии, сообщает RadarOnline.

Инсайдер из королевской семьи рассказал, что фотографии с климатического саммита в Лондоне с Карлом III напугали сотрудников дворца. Уточняется, что монарх во время публичного выхода в свет выглядел истощенным и бледным.

«Его костюм висел на нем, он выглядел как человек, сражающийся с чем-то более серьезным, чем он хочет показать», — говорится в статье.

По данным источника, из-за изменений во внешности на фоне онкологического заболевания Карла III у придворных больше нет возможности поддерживать образ «идеального здоровья» короля. Несмотря на то что официальные представители в Букингемском дворце настаивают, что состояние монарха стабильно, наблюдатели отмечают, что он выглядит «хрупким» и «уставшим», пишет RadarOnline.

«Они тихо готовят Уильяма к более активной роли — и быстро», — добавили инсайдеры на фоне сообщений о состоянии Карла III.

Читайте также:

Магнитные бури сегодня, 14 октября: что завтра, проблемы с ЖКТ, апатия

«Чебурашка-2», мнение об СВО, рождение сына: как живет актер Сергей Лавыгин

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 14 октября: где сбои в РФ