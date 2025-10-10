Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 октября 2025 в 19:10

«Чебурашка-2», мнение об СВО, рождение сына: как живет актер Сергей Лавыгин

Сергей Лавыгин Сергей Лавыгин Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Сергей Лавыгин продолжает творческую деятельность. В каких проектах он задействован сейчас, что известно о его личной жизни?

Чем известен Лавыгин

Сергей Лавыгин родился 27 июля 1980 года в Москве. Окончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина.

Артист снимался в лентах «След», «Лапушки», «Любовь и прочие глупости», «Жить будете!», «Кухня», «Горько!», «Кухня в Париже», «Мамочки», «Самый лучший день», «Отель Элеон», «Кухня. Последняя битва», «Гранд», «Звоните ДиКаприо!», «Лед-2», «Чебурашка», «Капельник», «Нина» и других.

Всего в его фильмографии более 50 работ.

Что известно о личной жизни Лавыгина

Сергей Лавыгин встречался с коллегой по сериалу «Кухня» Анной Бегуновой. В 2016 году у пары родился сын Федор.

В 2017 году артисты расстались.

«Мы и после расставания продолжаем сниматься вместе. Прошли с ней сложные этапы в жизни — принятие и прощение. Сейчас у нас прекрасные отношения. И никаких друг к другу нет вопросов и претензий. Я очень рад этому», — отмечал Лавыгин.

Сергей Лавыгин с женой Марией и сыном Федором Сергей Лавыгин с женой Марией и сыном Федором Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

В 2020 году он женился на актрисе Марии Луговой. В 2022 году у пары родилась дочь Марта, в 2024-м — сын Андрей.

«Секрет гармонии наших отношений — в мудрости моей жены. Недопонимания случаются, но все вопросы решаются за столом переговоров. А главный в семье сейчас сын Андрюша, все крутится вокруг него», — рассказал Лавыгин.

Чем сейчас занимается Лавыгин

Сергей Лавыгин продолжает творческую деятельность. Он задействован в спектакле «С кем поведешься».

В скором времени также выйдет фильм «Чебурашка-2» с его участием.

Артист признавался, что у него много поклонниц, но никто из них за ним не бегает и не преследует его.

«Поклонницы за мной не бегают. Я же не Джастин Бибер», — шутил он.

Тему спецоперации Лавыгин не комментировал.

