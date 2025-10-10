«Чебурашка-2», мнение об СВО, рождение сына: как живет актер Сергей Лавыгин

Сергей Лавыгин продолжает творческую деятельность. В каких проектах он задействован сейчас, что известно о его личной жизни?
Чем известен Лавыгин
Сергей Лавыгин родился 27 июля 1980 года в Москве. Окончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина.
Артист снимался в лентах «След», «Лапушки», «Любовь и прочие глупости», «Жить будете!», «Кухня», «Горько!», «Кухня в Париже», «Мамочки», «Самый лучший день», «Отель Элеон», «Кухня. Последняя битва», «Гранд», «Звоните ДиКаприо!», «Лед-2», «Чебурашка», «Капельник», «Нина» и других.
Всего в его фильмографии более 50 работ.
Что известно о личной жизни Лавыгина
Сергей Лавыгин встречался с коллегой по сериалу «Кухня» Анной Бегуновой. В 2016 году у пары родился сын Федор.
В 2017 году артисты расстались.
«Мы и после расставания продолжаем сниматься вместе. Прошли с ней сложные этапы в жизни — принятие и прощение. Сейчас у нас прекрасные отношения. И никаких друг к другу нет вопросов и претензий. Я очень рад этому», — отмечал Лавыгин.
В 2020 году он женился на актрисе Марии Луговой. В 2022 году у пары родилась дочь Марта, в 2024-м — сын Андрей.
«Секрет гармонии наших отношений — в мудрости моей жены. Недопонимания случаются, но все вопросы решаются за столом переговоров. А главный в семье сейчас сын Андрюша, все крутится вокруг него», — рассказал Лавыгин.
Чем сейчас занимается Лавыгин
Сергей Лавыгин продолжает творческую деятельность. Он задействован в спектакле «С кем поведешься».
В скором времени также выйдет фильм «Чебурашка-2» с его участием.
Артист признавался, что у него много поклонниц, но никто из них за ним не бегает и не преследует его.
«Поклонницы за мной не бегают. Я же не Джастин Бибер», — шутил он.
Тему спецоперации Лавыгин не комментировал.
