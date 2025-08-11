Назаров, Бурковский, Лавыгин, Кузьмина: где сейчас звезды сериала «Кухня»

13 лет назад на экраны вышел сериал «Кухня» о жизни персонала московского ресторана Claude Monet. Как сложились судьба и личная жизнь артистов, исполнивших в нем главные роли?

Куда уехали Назаров и Бурковский

Исполнитель роли шеф-повара Виктора Баринова народный артист РФ Дмитрий Назаров после громкого успеха покинул Россию и перебрался с женой Ольгой Васильевой во Францию. Он осудил СВО и заявил о нежелании жить в родной стране. Сейчас Назаров с супругой подрабатывают редкими гастролями в странах Европы и живут на накопления.

Исполнитель роли повара в сериале «Кухня» Андрей Бурковский после начала спецоперации переехал в США и продал свою четырехкомнатную квартиру площадью 130 квадратных метров в Москве за 80 млн рублей. С собой актер взял жену Ольгу, сына Максима и дочь Алису. Он не делал никаких заявлений по поводу проведения СВО. Периодически артист прилетает в Москву на съемки.

В 2024 году на экраны вышли сериал «Медиатор» и фильм «Летучий корабль» с его участием. Сейчас Бурковский занят в мини-сериале Жоры Крыжовникова «Москва слезам не верит. Все только начинается», премьера которого состоится осенью 2025 года.

Что стало с Богатыревым и Подкаминской

Актер Марк Богатырев прославился после роли Максима Лаврова по кличке Огузок в сериале «Кухня». Затем в его биографии появились сериалы «Серебряный бор», «Наживка для ангела», «Чикатило. Финальный сезон» и другие. В 2020 году Богатырев женился на актрисе Татьяне Арнтгольц, у пары родился сын Данила. Вдохновившись успехом своего героя в «Кухне», в 2024 году он открыл испанское кафе CHURREROS в своем родном городе Обнинске.

Во время работы над «Кухней», как сообщило издание StarHit, у Богатырева был служебный роман с коллегой по съемочной площадке Еленой Подкаминской. Артистка исполняла в сериале роль арт-директора ресторана. По данным StarHit, после третьего сезона Богатырева госпитализировали, у него была депрессия. Одной из причин его подавленности, по информации СМИ, могла стать безответная любовь к Подкаминской.

Марк Богатырев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«У актеров случается, что отношения партнеров в кино перетекают в реальную жизнь. Была влюбленность, с моей стороны — просто огромная. Скажу одно: сейчас мы находимся в замечательных дружеских отношениях», — привело издание слова Богатырева.

Сейчас Подкаминская играет главную роль, майора полиции, в многосерийном детективе «Овчарка. Второй сезон» для телеканала «Россия». Звезда воспитывает троих детей — дочерей Полину и Еву и сына Александра.

Как сложились судьбы Лавыгина и Кузьминой

Звезда «Кухни» Сергей Лавыгин сыграл веселого повара Арсения Чуганина. В январе 2020 года он женился на коллеге Марии Луговой. Пара воспитывает трехлетнюю дочь и годовалого сына. Также у Лавыгина есть сын от первого брака с актрисой из «Кухни» Анной Бегуновой. Артист снялся в успешных сериалах «Капельник», «Нина», фильмах «Лед-3» и «Чебурашка». В 2025 году с участием Лавыгина на экраны вышел фильм-фэнтези «Финист. Первый богатырь».

Актриса Ольга Кузьмина полюбилась зрителям по роли Насти в сериале «Кухня». Из-за обрушившейся на нее славы распался брак звезды: в 2019 году она объявила о разводе. СМИ сообщали о романе Кузьминой с коллегой по съемочной площадке «Кухни» Виктором Хориняком, однако эти слухи не подтвердились. В 2023 году актриса вышла замуж за экскурсовода Евгения Апанасевича и родила дочь Миру-Марию. Девочка появилась на свет в Аргентине, куда Кузьмина отправилась перед родами, чтобы получить гражданство. От первого брака у нее также есть 12-летний сын.

Читайте также:

Отъезд в США, поддержка СВО: куда пропала фигуристка Аделина Сотникова

Пугачева и Галкин уехали из Израиля: где будут жить, вернутся ли в Россию

Осуждение СВО, война в Израиле: как живет уехавший из РФ Семен Слепаков