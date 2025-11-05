Сбежавший из России актер сохранил жилье для возможного возвращения Назаров оставил себе комнату в Москве для возможного возвращения из эмиграции

Уехавший из России актер Дмитрий Назаров сохранил в Москве комнату для возможного возвращения, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации источника, остальное имущество, включая элитную недвижимость общей стоимостью около 200 млн рублей, он передал детям и продал.

Как отметили в канале, артист оставил в собственности комнату в квартире площадью 75 квадратных метров, расположенную в Краснопрудном тупике в центре столицы. Стоимость всей квартиры, часть которой сохранил актер, оценивается примерно в 40 млн рублей, рассказал источник.

В сообщении также говорится, что Назаров переписал на дочь квартиру в Подколокольном переулке стоимостью около 100 млн рублей и продал трехэтажный особняк в Подмосковье за 80 млн рублей.

