Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
05 ноября 2025 в 11:07

Сбежавший из России актер сохранил жилье для возможного возвращения

Назаров оставил себе комнату в Москве для возможного возвращения из эмиграции

Дмитрий Назаров Дмитрий Назаров Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Уехавший из России актер Дмитрий Назаров сохранил в Москве комнату для возможного возвращения, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации источника, остальное имущество, включая элитную недвижимость общей стоимостью около 200 млн рублей, он передал детям и продал.

Как отметили в канале, артист оставил в собственности комнату в квартире площадью 75 квадратных метров, расположенную в Краснопрудном тупике в центре столицы. Стоимость всей квартиры, часть которой сохранил актер, оценивается примерно в 40 млн рублей, рассказал источник.

В сообщении также говорится, что Назаров переписал на дочь квартиру в Подколокольном переулке стоимостью около 100 млн рублей и продал трехэтажный особняк в Подмосковье за 80 млн рублей.

Ранее стало известно о том, что певица Алла Пугачева не стала избавляться от своего автомобиля Rolls-Royce Phantom, который находится в России. Согласно данным СМИ, артистка является единоличным владельцем машины 2006 года выпуска, она владеет этим автомобилем уже почти 19 лет. При этом на транспортное средство не наложено никаких ограничений.

актеры
Россия
Москва
Дмитрий Назаров
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названа дата возвращения сборной России по футболу на международную арену
КНДР направила тысячи военных в зону СВО
Раскрыто, почему дело о покушении на Симоньян рассмотрят в закрытом режиме
Стало известно, как новые санкции отразились на экспорте российской нефти
Врач объяснила, какие продукты помогут поддержать иммунитет
«Прощай, Юра»: российские звезды скорбят по Николаеву
В России появятся детские сим-карты
Не обрезали? Узнайте, как спасти свой сад без лишних хлопот и потерь
Депутат дал советы, как выбрать первую дачу
Стали известны имена лучших исполнителей 2025 года
Фестиваль искусств Ф.М. Достоевского завершился в Великом Новгороде
В Госдуме назвали сумму предельной выплаты по больничному
Родителям рассказали, как вовремя распознать проблемы со слухом у детей
Марочко раскрыл, что происходит в Северске
На Украине дети остались без уроков физкультуры из-за ТЦК
В Госдуме допустили скорый допуск россиян в командных видах спорта
Марочко раскрыл детали продвижения российских войск в районе Северска
Экономист рассказал, какой группе россиян увеличат пенсии в декабре
Американская компания зарегистрировала в России товарные знаки
Китай принял решение по пошлинам на товары из США
Дальше
Самое популярное
Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Семья и жизнь

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих

Китайские НПЗ отреагировали на санкции США против России
Азия

Китайские НПЗ отреагировали на санкции США против России

Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками
Общество

Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.