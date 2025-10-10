Потеряла бизнес в РФ и может стать иноагентом: как живет Варвара Шмыкова

Актриса Варвара Шмыкова уехала из России после начала спецоперации. Где и как она живет сейчас, признают ли ее иноагентом?

Чем известна Шмыкова

Варвара Шмыкова родилась 24 февраля 1992 года в Москве.

Четыре года она подавала документы во все театральные вузы Москвы. Шмыкова поступила на эстрадно-режиссерский факультет ГИТИСа, однако через год забрала документы и снова пыталась поступать на актерский факультет, но провалилась.

Спустя время Шмыкова поступила на актерский факультет в Школу-студию МХАТ.

В кино артистка дебютировала в 2010 году в ленте «Голубка». Также Шмыкова снималась в картинах «Раскол», «Все сложно», «Француз», «Петровы в гриппе», «Мир! Дружба! Жвачка!», «Чики», «Драка в бисер», «КАШ», «Люся», «Иные», «Бэби-тур» и других.

Всего в ее фильмографии более 30 работ.

Варвара Шмыкова после церемонии вручения XXVII национальной театральной премии «Золотая маска» Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Что известно о личной жизни Шмыковой

Первым супругом Варвары Шмыковой был оператор Евгений Козлов. В браке появился сын Корней. Он — гражданин США, родился в Лос-Анджелесе.

Шмыкова и Козлов прожили вместе пять лет.

В 2021 году артистка вышла замуж за диджея Даниила Радлова. В 2023 году у пары родился сын Лука.

Почему Шмыкова уехала из РФ, что говорила об СВО

Через год после начала спецоперации Варвара Шмыкова уехала в Германию с мужем и сыновьями. В России у актрисы остались мама, отчим, а также пять братьев и сестер.

«Я понимала, что уезжаю надолго, потому что была беременна, а в России рожать не хотела. То есть примерно я себе представляла, что два года минимум в Россию не вернусь. День отъезда был знаменательный, особенный — я вместе с мамой, братьями и сестрами ходила провожать отчима добровольцем на СВО», — признавалась она.

Шмыкова также отмечала, что никто из близких не поддерживает ее позицию по спецоперации.

«С мамой отношения всегда были напряженные, но в какой-то момент мы сблизились, мне это очень нравилось. Когда началась спецоперация, мы стали меньше общаться, а потом стало все совсем плохо. Мама назвала меня предательницей», — делилась артистка.

Чем сейчас занимается Шмыкова, признают ли ее иноагентом

Варвара Шмыкова остается в Германии с супругом и детьми. Актриса говорила, что ей пришлось привыкать к жизни в Берлине, потому что там «надо успевать все до 16 часов». Также она столкнулась с трудностями во время поиска работы по причине незнания немецкого языка.

«Помогает, что сын уже знает немецкий, ходит на кастинги. В отличие от меня, мне пока найти работу сложнее», — признавалась Шмыкова.

Актриса Варвара Шмыкова и диджей Даниил Радлов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Она отмечала, что мечтает сыграть в кино народную артистку СССР Аллу Пугачеву.

«Ребята, я мечтаю сыграть эту великую женщину. Уже лет пять точно. Очень надеюсь, что однажды это случится», — заявляла Шмыкова.

Недавно стало известно, что актриса закрыла свой бизнес в России. Налоговая ликвидировала ее ИП по ее собственному заявлению. Согласно данным ЕГРИП, бизнес был открыт для ведения деятельности в области исполнительских искусств. ИП зарегистрировали еще летом 2019 года. После его закрытия у Шмыковой теперь нет легальных источников доходов в РФ.

По мнению директора правозащитного центра «Сорок сороков» Георгия Солдатова, артистку необходимо проверить на наличие признаков иностранного агента. Он сообщил, что соответствующее обращение было направлено в Министерство юстиции РФ.

«Шмыкова, открыто выступающая против проведения СВО и в поддержку деструктивных и антигосударственных сил и мероприятий, проживает в Германии с 2023 года, где ведет экономическую деятельность. Предполагаем, что она получает денежные средства из одного или нескольких иностранных источников, одновременно продолжает формировать общественно-политические взгляды и убеждения через социальные сети. В связи с этим считаем, что необходимо проверить действия Шмыковой на наличие признаков лица, выполняющего функции иностранного агента. Соответствующее обращение мы направили в Министерство юстиции Российской Федерации», — пояснил Солдатов в беседе с NEWS.ru.

Он также напомнил, что Шмыкова в Европе общается с коллегами, которые уже признаны иноагентами в РФ.

«Она принимала участие во многих митингах, вела, как выражалась сама актриса, «оппозиционный образ жизни». В 2021 году Шмыкова разместила публикацию, в которой поделилась своими впечатлениями о последнем фильме блогера Алексея Навального, за что Шмыкову критиковали, но удалить публикацию она отказалась», — заключил Солдатов.

