Осудившую СВО актрису Шмыкову потребовали признать иноагентом

Актрису Варвару Шмыкову, открыто выступающую против проведения специальной военной операции, необходимо проверить на наличие признаков иностранного агента, заявил NEWS.ru директор правозащитного центра «Сорок сороков» Георгий Солдатов. По его словам, соответствующее обращение было направлено в Министерство юстиции РФ.

Шмыкова, открыто выступающая против проведения СВО и в поддержку деструктивных и антигосударственных сил и мероприятий, проживает в Германии с 2023 года, где ведет экономическую деятельность. Предполагаем, что она получает денежные средства из одного или нескольких иностранных источников, одновременно продолжает формировать общественно-политические взгляды и убеждения через социальные сети. В связи с этим считаем, что необходимо проверить действия Шмыковой на наличие признаков лица, выполняющего функции иностранного агента. Соответствующее обращение мы направили в Министерство юстиции Российской Федерации, — сказал Солдатов.

Шмыкова заявляет, что не вернется в Россию, пока не закончится специальная военная операция, отметил Солдатов. Он подчеркнул, что артистка общается в Европе с актерами, признанными в России иноагентами.

Она принимала участие во многих митингах, вела, как выражалась сама актриса, «оппозиционный образ жизни». В 2021 году Шмыкова разместила публикацию, в которой поделилась своими впечатлениями о последнем фильме блогера Алексея Навального, за что Шмыкову критиковали, но удалить публикацию она отказалась, — заключил Солдатов.

Ранее стало известно, что Шмыкова закрыла свой бизнес в России. Налоговая ликвидировала ИП знаменитости по ее собственному заявлению.