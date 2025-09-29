Скончалась трехкратная чемпионка мира по боксу Ирина Синецкая Трехкратная чемпионка мира по боксу Ирина Синецкая умерла в 46 лет

В возрасте 46 лет ушла из жизни прославленная российская боксерша Ирина Синецкая — трехкратная чемпионка мира и пятикратная чемпионка Европы, передает пресс-служба Федерации бокса России. Причины смерти не уточняются.

Трехкратная чемпионка мира, пятикратная чемпионка Европы Ирина Синецкая была самой титулованной спортсменкой в женском боксе. Уход Ирины Синецкой — большая утрата для всей боксерской семьи. Тяжело и горько осознавать, что ее больше нет с нами. Глубокие соболезнования родным и близким Ирины Владимировны. Память о ней навсегда останется с нами, — сказано в сообщении организации.

За свою карьеру Синецкая 11 раз становилась чемпионкой России, завоевала серебряные и бронзовые медали чемпионатов мира, а также серебро европейского первенства. За выдающиеся спортивные достижения ей было присвоено звание заслуженного мастера спорта.

До этого в возрасте 75 лет скончался бывший боксер и актер Джо Багнер. Его не стало в доме престарелых в Австралии. Причины смерти не уточняются. Багнер известен тем, что провел два боя с Мохаммедом Али в 1973 и 1975 годах. В обоих поединках он продержался все 15 раундов, проиграв легендарному боксеру по очкам. Кроме того, Багнер являлся чемпионом Европы и входил в десятку лучших тяжеловесов мира всех времен.