01 сентября 2025 в 18:22

Умер боксер, который дважды выстоял против Мохаммеда Али

В Австралии умер чемпион Европы и боксер-тяжеловес Джо Багнер

Джо Багнер, 1973 г Джо Багнер, 1973 г Фото: Solo/ZUMAPRESS.com/

В возрасте 75 лет умер бывший боксер и актер Джо Багнер, сообщает Sky Sports. Его не стало в доме престарелых в Австралии. Причины не уточняются.

Багнер известен тем, что провел два боя с Мохаммедом Али в 1973 и в 1975 годах, в которых продержался все пятнадцать раундов, проиграв легендарному боксеру по очкам. Кроме того, Багнер является чемпионом Европы и входил в десятку лучших тяжеловесов мира всех времен.

Из бокса ушел в 1976-м, после чего пробовал себя в кинематографе. Среди его работ фильмы «Они называли его бульдозер», «Дельта Хаус», «Роковая связь», «Уличный боец» с Ван Даммом и «Путешествие к центру Земли».

Ранее стало известно, что в возрасте 44 лет скончалась выдающаяся японская спортсменка Хитоми Обара, олимпийская чемпионка и восьмикратная чемпионка мира по женской борьбе. В Международной федерации борьбы (UWW) не уточнили причины ее смерти. Под девичьей фамилией Сакамото Обара шесть раз становилась чемпионкой мира в весовой категории до 51 килограмма в период с 2000 по 2008 год.

