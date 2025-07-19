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19 июля 2025 в 16:32

Легендарная олимпийская чемпионка умерла в 44 года

Победительница ОИ и восьми ЧМ по борьбе японка Обара скончалась в 44 года

Хитоми Обара Хитоми Обара Фото: Li Gang/Global Look Press

В возрасте 44 лет скончалась выдающаяся японская спортсменка Хитоми Обара, олимпийская чемпионка и восьмикратная чемпионка мира по женской борьбе, сообщает пресс-служба Международной федерации борьбы (UWW). В объединении не уточнили причины смерти.

Под девичьей фамилией Сакамото Обара шесть раз становилась чемпионкой мира в весовой категории до 51 кг в период с 2000 по 2008 год. На Олимпиаде 2008 года в Пекине она проиграла отбор в сборную Японии Саори Ёсиде в весе до 55 кг, после чего временно завершила спортивную карьеру.

Возвращение Обары в большой спорт состоялось в более легкой весовой категории — до 48 кг. В 2010 и 2011 годах она вновь завоевала титулы чемпионки мира, а в 2012 году на Олимпийских играх в Лондоне одержала победу над азербайджанской спортсменкой Марией Стадник.

Ранее стало известно, что в Западной Африке при выполнении боевого задания погиб известный тренер Игорь Нестеров, который в свое время тренировал олимпийского чемпиона и бывшего чемпиона мира по боксу Александра Поветкина. Точные обстоятельства происшествия остаются неизвестными.

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