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17 июля 2025 в 08:36

Стало известно о гибели тренера российского экс-чемпиона мира по боксу

Тренер Поветкина погиб в ходе выполнения боевого задания в Западной Африке

В Западной Африке погиб Игорь Нестеров, известный тренер и наставник олимпийского чемпиона и экс-чемпиона мира Александра Поветкина, сообщила промоутерская компания «Мир бокса» в Instagram (деятельность в РФ запрещена). По предварительным данным, смерть наступила при выполнении боевого задания, однако конкретные обстоятельства инцидента не раскрываются.

Уход Игоря Нестерова — большая утрата для всей боксерской семьи. Тяжело и горько осознавать, что его больше нет с нами. От лица промоутерской компании «Мир бокса» выражаем глубокие соболезнования родным и близким Игоря, — сказано в сообщении.

Нестеров долгие годы играл ключевую роль в команде Поветкина, совмещая обязанности тренера по физической подготовке и спарринг-партнера. Помимо работы с чемпионом, он занимал пост президента боксерской федерации города Чехова Московской области.

Ранее на нью-йоркском турнире Golden Boy Promotions российский боксер Имам Хатаев потерпел первое поражение в профессиональной карьере. В десятираундовом поединке Хатаев уступил бывшему чемпиону WBC — кубинцу Дэвиду Моррелю.

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