Имам Хатаев впервые проиграл в профессиональной карьере

Российский боксер Имам Хатаев впервые проиграл на профессиональном ринге. На турнире Golden Boy Promotions в Нью‑Йорке он уступил экс-чемпиону WBC Дэвиду Моррелю раздельным решением судей. Бой транслировал DAZN PPV.

Бой продлился все 10 раундов и завершился победой кубинца раздельным решением судей — 95:94, 96:93, 94:95. Для Хатаева это стало первым поражением на профи-ринге. В прошлом бою 30-летний спортсмен выиграл у аргентинца Дурваля Паласио единогласным решением судей.

Хатаев — бронзовый призер Олимпийских игр в Токио и чемпионата мира 2023 года в категории до 80 килограммов. В профессиональном боксе он одержал 10 побед, теперь в его активе также одно поражение.

В начале июля Международное агентство допинг-тестирования (ITA) сообщило о двухлетней дисквалификации Хатаева за нарушение антидопинговых правил. В его пробе от 9 апреля 2024 года обнаружили кломифен и его метаболиты. Боксер отстранен от участия в соревнованиях до 25 июня 2027 года, а все его результаты с 9 апреля 2024-го по 26 июня 2025-го аннулированы.