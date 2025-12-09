ТИЭФ'25
09 декабря 2025 в 09:42

Боец ММА сломал жене нос из-за плохо помытой раковины

В Омске бойца ММА обвинили в избиении жены из-за плохо помытой раковины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Молодая жительница Омска обвинила мужа, являющегося бойцом смешанных единоборств, в том, что он избил ее из-за плохо помытой раковины, передает пресс-служба регионального УМВД. По данным ведомства, которые приводит РИА Новости, он сломал ей нос. По словам девушки, до этого муж неоднократно ее избивал, после побоев он просил у нее прощения и дарил подарки.

Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах бытового конфликта между омичкой 2000 года рождения и ее супругом 2000 года рождения. После получения необходимых медицинских документов от девушки, сотрудниками полиции будет принято процессуальное решение, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле местные жители избили девушек у входа в клуб «Огни Востока» за отказ познакомиться. Бородатые мужчины били их по лицу, толкали и хватали за волосы. Кроме того, один из агрессоров оскорбил отца пострадавшей, погибшего на СВО.

Также член Общественной палаты Максим Григорьев призвал жестко реагировать на выходку бойца ММА, который устроил спарринг с памятником ветеранам МЧС. По его словам, финансовые потери станут действенным инструментом в подобных ситуациях.

