07 декабря 2025 в 10:16

В России предложили «отменить» бойца ММА по примеру Долиной

Член ОП Григорьев: общество должно отреагировать на выходку бойца ММА Исмаилова

Магомед Исмаилов Магомед Исмаилов Фото: Анатолий Медведь/РИА Новости
Общественность должна дать жесткую реакцию на выходку бойца ММА Магомеда Исмаилова, устроившего спарринг с памятником ветеранам МЧС, по аналогии с «отменой» певицы Ларисы Долиной, сообщил член Общественной палаты Максим Григорьев. Он назвал финансовые потери действенным инструментом воздействия в подобных ситуациях, передает «Взгляд».

После истории c Ларисой Долиной люди перестают ходить на ее концерты. Рубль оказался самым эффективным инструментом воздействия на нее. То же самое должно происходить в контексте неподобающего поведения бойцов ММА, — заявил Григорьев.

Эксперт подчеркнул, что негативную реакцию усугубил первоначальный отказ спортсмена признать свою ошибку. По его мнению, многие спортсмены, избалованные популярностью и крупными гонорарами, начинают чувствовать безнаказанность, что ведет к хулиганским выходкам.

Григорьев считает, что общество и государство должны не допускать участия таких публичных лиц в соревнованиях и рекламных кампаниях. Он также отметил негативную роль социальных сетей, где в погоне за контентом известные личности теряют критическое восприятие своих поступков.

Ранее обвиняемый опубликовал кадры своей тренировки, в ходе которой использовал памятник ветеранам МЧС в Москве в качестве тренажера. Он обмотал одну из фигур на мемориале эспандером и использовал ее в качестве спортивного снаряда. Пользователи Сети осудили его выходку.

