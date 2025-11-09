«Не нужен русский чемпион»: Емельяненко о дискриминации бойцов на арене ММА

На международной арене ММА происходит систематическая дискриминация бойцов из РФ, заявил «Интерфаксу» бывший российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко. В качестве примера он привел ситуацию с Вадимом Немковым, который мог заключить контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC), одна там сказали, что им «не нужен русский чемпион».

Там предложили гораздо менее выгодный контракт. И открыто сказали, что им не нужен русский чемпион, — сказал Емельяненко.

Экс-боец также выразил мнение, что российским спортсменам не дают возможности полностью реализовать свой потенциал в смешанных единоборствах. Он подчеркнул, что российских спортсменов «и так зажимают».

Ранее российский боец MMA Умар Нурмагомедов одержал победу над американцем Марио Баутистой на турнире UFC в легком весе. Поединок состоялся 25 октября в Абу-Даби.

До этого стало известно, что боец Усман Нурмагомедов, защитивший чемпионский титул Профессиональной бойцовской лиги (PFL) в поединке с ирландцем Полом Хьюзом, посвятил победу своему отцу. Поединок состоялся в Дубае и завершился победой россиянина единогласным решением судей.