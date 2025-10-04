Клуб «Валдай»
04 октября 2025 в 07:19

Нурмагомедов раскрыл, кому посвятил победу в реванше над Хьюзом в Дубае

Защитивший титул PFL Усман Нурмагомедов заявил, что посвятил победу отцу

Усман Нурмагомедов Усман Нурмагомедов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский боец Усман Нурмагомедов, защитивший чемпионский титул Профессиональной бойцовской лиги (PFL) в поединке с ирландцем Полом Хьюзом, посвятил победу своему отцу. Поединок состоялся в пятницу, 3 октября, в Дубае и завершился победой россиянина единогласным решением судей, сообщается на официальном сайте PFL.

Невероятно. Спасибо всем, кто пришел и поддерживал меня. Я победил сегодня перед своим отцом, стал чемпионом. Это был большой, крутой турнир, — подчеркнул Нурмагомедов.

Отмечается, что спортсмены встретились во второй раз. Первый поединок прошел в январе и также завершился победой россиянина. Теперь в активе 27-летнего Нурмагомедова 20 побед и ни одного поражения, один бой признан несостоявшимся. На счету 28-летнего Хьюза 14 побед при трех поражениях.

Ранее сообщалось, что российский боец смешанных единоборств Магомед Магомедов потерпел досрочное поражение в рамках турнира PFL Champions Series 3 в Дубае. Он не смог продолжить бой, поскольку был нокаутирован в завершающие секунды второго раунда.

