Нурмагомедов раскрыл, кому посвятил победу в реванше над Хьюзом в Дубае

Российский боец Усман Нурмагомедов, защитивший чемпионский титул Профессиональной бойцовской лиги (PFL) в поединке с ирландцем Полом Хьюзом, посвятил победу своему отцу. Поединок состоялся в пятницу, 3 октября, в Дубае и завершился победой россиянина единогласным решением судей, сообщается на официальном сайте PFL.

Невероятно. Спасибо всем, кто пришел и поддерживал меня. Я победил сегодня перед своим отцом, стал чемпионом. Это был большой, крутой турнир, — подчеркнул Нурмагомедов.

Отмечается, что спортсмены встретились во второй раз. Первый поединок прошел в январе и также завершился победой россиянина. Теперь в активе 27-летнего Нурмагомедова 20 побед и ни одного поражения, один бой признан несостоявшимся. На счету 28-летнего Хьюза 14 побед при трех поражениях.

