Российский боец узнал цену ошибки на турнире в Дубае Российский боец Магомедов проиграл нокаутом Петтису на турнире PFL в Дубае

Российский боец смешанных единоборств Магомед Магомедов потерпел досрочное поражение в рамках турнира PFL Champions Series 3, проходящего в Дубае (ОАЭ). Спортсмен не смог продолжить бой дольше второго раунда, уступив своему оппоненту.

В ходе поединка с американским бойцом Серхио Петтисом Магомедов, которого в углу поддерживал экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов, был нокаутирован в завершающие секунды второго раунда. Несмотря на поддержку члена Зала славы, россиянину не удалось выйти победителем.

Ранее боец смешанного стиля Умар Нурмагомедов получил перелом левой руки в ходе поединка за чемпионский титул в легчайшем весе UFC, как сообщил менеджер спортсмена Али Абдель-Азиз. По словам представителя россиянина, это не является оправданием его поражения.

Боец ММА из Дагестана Ислам Махачев до этого защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. Он одержал победу над бразильцем Ренато Мойкано удушающим приемом в первом раунде.

Кроме того, Хабиб Нурмагомедов заявил, что величайшим спортсменом Земли за последние 100 лет является бывший абсолютный чемпион мира по боксу Мохаммед Али. Он назвал легендарного боксера настоящим примером для подражания.