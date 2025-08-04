Нурмагомедов раскрыл имя лучшего спортсмена планеты за 100 лет

Величайшим спортсменом Земли за последние 100 лет является бывший абсолютный чемпион мира по боксу Мохаммед Али, заявил в комментарии для Red Corner MMA в соцсети X экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов. Он назвал легендарного боксера «настоящим примером для подражания для поколений».
Мохаммед Али — величайший спортсмен на планете Земля за последние 100 лет. Не только из-за достижений на ринге, но и из-за ценностей, которые он отстаивал, из-за уроков, которые он преподал, из-за миллионов людей, которых он вдохновил, — сказал Нурмагомедов.
Мохаммед Али скончался в 2016 году в возрасте 75 лет. За профессиональную карьеру он провел 61 бой, потерпев пять поражений и одержав 56 побед, в том числе 37 нокаутом. В 1999 году Али признали «Спортсменом века».
Ранее стало известно, что в возрасте 47 лет скончалась бывшая аргентинская чемпионка по боксу Алехандра Оливерас. Она находилась в больнице имени Хосе Марии Каллена в Санта-Фе с 14 июля после перенесенного ишемического инсульта. Оливерас была госпитализирована две недели назад. В последние дни перед смертью ее состояние стабилизировалось: она открывала глаза, двигалась и дышала самостоятельно без аппарата искусственной вентиляции легких.