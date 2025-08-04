Нурмагомедов раскрыл имя лучшего спортсмена планеты за 100 лет Нурмагомедов назвал Мохаммеда Али величайшим спортсменом Земли за 100 лет

Величайшим спортсменом Земли за последние 100 лет является бывший абсолютный чемпион мира по боксу Мохаммед Али, заявил в комментарии для Red Corner MMA в соцсети X экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов. Он назвал легендарного боксера «настоящим примером для подражания для поколений».

Мохаммед Али — величайший спортсмен на планете Земля за последние 100 лет. Не только из-за достижений на ринге, но и из-за ценностей, которые он отстаивал, из-за уроков, которые он преподал, из-за миллионов людей, которых он вдохновил, — сказал Нурмагомедов.

Мохаммед Али скончался в 2016 году в возрасте 75 лет. За профессиональную карьеру он провел 61 бой, потерпев пять поражений и одержав 56 побед, в том числе 37 нокаутом. В 1999 году Али признали «Спортсменом века».

Ранее стало известно, что в возрасте 47 лет скончалась бывшая аргентинская чемпионка по боксу Алехандра Оливерас. Она находилась в больнице имени Хосе Марии Каллена в Санта-Фе с 14 июля после перенесенного ишемического инсульта. Оливерас была госпитализирована две недели назад. В последние дни перед смертью ее состояние стабилизировалось: она открывала глаза, двигалась и дышала самостоятельно без аппарата искусственной вентиляции легких.