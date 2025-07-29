Известная чемпионка по боксу умерла в возрасте 47 лет

Известная чемпионка по боксу умерла в возрасте 47 лет Экс-чемпионка мира по боксу Оливерас умерла после инсульта в возрасте 47 лет

В понедельник, 29 июля, в возрасте 47 лет скончалась бывшая аргентинская чемпионка по боксу Алехандра Оливерас, сообщает La Voz. Она находилась в больнице имени Хосе Марии Каллена в Санта-Фе с 14 июля после перенесенного ишемического инсульта.

Оливерас была госпитализирована две недели назад. В последние дни перед смертью ее состояние стабилизировалось: она открывала глаза, двигалась и дышала самостоятельно без аппарата искусственной вентиляции легких.

Как отмечает издание, смерть спортсменки наступила внезапно, несмотря на положительную динамику. Оливерас оставила заметный след в истории аргентинского бокса. Ее профессиональная карьера началась в 2005 году и длилась более десяти лет. На ее счету 38 боев: 33 победы, 3 поражения и 2 ничьи.

Ранее скончался итальянский композитор Чельсо Валли, автор хитов Адриано Челентано. Ему было 75 лет. Валли считался одним из величайших аранжировщиков и продюсеров современности. Он оставил после себя огромное музыкальное наследие, став символом целой эпохи.