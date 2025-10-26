Брат Хабиба Нурмагомедова разгромил американца на турнире UFC Боец ММА Умар Нурмагомедов победил Баутисту на турнире UFC в Абу-Даби

Российский боец MMA Умар Нурмагомедов одержал победу над американцем Марио Баутистой на турнире UFC в легком весе, сообщается на сайте организации. Поединок состоялся 25 октября в Абу-Даби.

Бой продлился три раунда, победу присудили двоюродному брату Хабиба Нурмагомедова единогласным решением судей. Поединок завершился со счетом 30:27, 30:27, 30:27.

Для Нурмагомедова это стало 19-й победой в ММА. Прошлый его бой с Мерабом Двалишвили стал первым поражением в карьере. На счету американца 16 побед и три проигрыша.

Ранее стало известно, что боец Усман Нурмагомедов, защитивший чемпионский титул Профессиональной бойцовской лиги (PFL) в поединке с ирландцем Полом Хьюзом, посвятил победу своему отцу. Поединок состоялся в Дубае и завершился победой россиянина единогласным решением судей.

Позже российский боец ММА Магомед Анкалаев досрочно уступил бразильцу Алексу Перейре и впервые не смог защитить чемпионский титул UFC в полутяжелой весовой категории. Финал турнира завершился техническим нокаутом в первом раунде для россиянина.