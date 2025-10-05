Чемпион UFC из России сенсационно лишился титула на турнире в США

Российский боец ММА Магомед Анкалаев досрочно уступил бразильцу Алексу Перейре и впервые не смог защитить чемпионский титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелой весовой категории. Вечер единоборств UFC 320 состоялся в ночь на 5 октября в Лас-Вегасе, сообщается на официальном сайте UFC.

В марте Анкалаев одержал победу над Перейрой и завоевал чемпионский пояс, но не смог защитить титул в реванше. Финал турнира завершился техническим нокаутом в первом раунде для россиянина. На счету бойца теперь два поражения, ничья и 20 побед. Бразильский боец имеет в активе три поражения и 13 побед.

Я же говорил, что в прошлый раз был не в форме, а никто не верил моим словам. Сейчас вы все видите: сегодня я в полном порядке, — отметил Перейра.

Ранее стало известно, что боец Усман Нурмагомедов, защитивший чемпионский титул Профессиональной бойцовской лиги (PFL) в поединке с ирландцем Полом Хьюзом, посвятил победу своему отцу. Поединок состоялся в Дубае и завершился победой россиянина единогласным решением судей.

До этого российский боец смешанных единоборств Магомед Магомедов потерпел досрочное поражение в рамках турнира PFL Champions Series 3. Спортсмен не смог продолжить бой дольше второго раунда, уступив своему оппоненту Серхио Петтису.