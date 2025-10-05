Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
05 октября 2025 в 09:08

Чемпион UFC из России сенсационно лишился титула на турнире в США

Боец ММА Магомед Анкалаев утратил титул UFC в поединке с Перейрой в США

Магомед Анкалаев Магомед Анкалаев Фото: Alejandro Salazar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российский боец ММА Магомед Анкалаев досрочно уступил бразильцу Алексу Перейре и впервые не смог защитить чемпионский титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелой весовой категории. Вечер единоборств UFC 320 состоялся в ночь на 5 октября в Лас-Вегасе, сообщается на официальном сайте UFC.

В марте Анкалаев одержал победу над Перейрой и завоевал чемпионский пояс, но не смог защитить титул в реванше. Финал турнира завершился техническим нокаутом в первом раунде для россиянина. На счету бойца теперь два поражения, ничья и 20 побед. Бразильский боец имеет в активе три поражения и 13 побед.

Я же говорил, что в прошлый раз был не в форме, а никто не верил моим словам. Сейчас вы все видите: сегодня я в полном порядке, — отметил Перейра.

Ранее стало известно, что боец Усман Нурмагомедов, защитивший чемпионский титул Профессиональной бойцовской лиги (PFL) в поединке с ирландцем Полом Хьюзом, посвятил победу своему отцу. Поединок состоялся в Дубае и завершился победой россиянина единогласным решением судей.

До этого российский боец смешанных единоборств Магомед Магомедов потерпел досрочное поражение в рамках турнира PFL Champions Series 3. Спортсмен не смог продолжить бой дольше второго раунда, уступив своему оппоненту Серхио Петтису.

турниры
ММА
единоборства
Магомед Анкалаев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам озвучили ранние симптомы проблем с печенью
Полчища жуков-вонючек атаковали российский регион
Свыше 150 тыс. человек эвакуируют из-за стихийного бедствия
Польские зразы из картофеля: секреты приготовления с грибами
В России изменят сроки предоставления квитанций за услуги ЖКХ
Воздушная шведская булочка семла: как облако из сливок и миндаля
Забудьте о селедке под шубой! Этот шведский салат в 100 раз лучше
Обычная тушеная капуста отдыхает! Этот польский рецепт — небо и земля!
Забудьте о булочках с маком! Этот польский рулет изменит вашу жизнь
В Чернигове энергетический объект получил серьезные повреждения
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 5 октября 2025 года
Французский салат нисуаз за 20 минут: быстрый рецепт вкусного обеда
Во Львове зафиксирована одна из крупнейших атак
Бывший аналитик ЦРУ объяснил, почему ВСУ не получат ракеты Tomahawk
В ДНР раскрыли успехи ВС России вблизи Красноармейска
Польское печенье «Мазурка»: классика национальной кухни своими руками
Огонь охватил индустриальный парк Sparrow во Львове
«Головная боль»: озвучены последствия победы ANO на выборах в Чехии для ЕС
Илон Маск объявил сроки запуска своей версии «Википедии»
Названы способы защиты детей от мошенников
Дальше
Самое популярное
Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут — и на столе шедевр!
Общество

Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут — и на столе шедевр!

Обалденная свекольная икра с яблоками. Идеальная намазка для бутербродов! Вкусно к картошечке и мясу
Общество

Обалденная свекольная икра с яблоками. Идеальная намазка для бутербродов! Вкусно к картошечке и мясу

Кочерыжки от пекинки не выкидываю — готовлю закуску по-азиатски: лучше корейской моркови
Общество

Кочерыжки от пекинки не выкидываю — готовлю закуску по-азиатски: лучше корейской моркови

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.