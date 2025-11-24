Эксперт предупредил о последствиях ограничения скидок на маркетплейсах Эксперт по маркетплейсам Попов предрек рост цен из-за ограничений на площадках

Обсуждаемые ограничения скидок на маркетплейсах могут привести к резкому и значительному росту цен для конечных покупателей, спрогнозировал в беседе с NEWS.ru сооснователь бренда Paragraph Collection, эксперт по работе на маркетплейсах Максим Попов. Поэтому, по его словам, в сложившейся ситуации ключевой задачей является поиск компромисса.

Финалом этой всей истории гарантированно станет то, что цены для покупателей, конечно, если сейчас примут эти ограничения, вырастут очень и очень сильно. В сложившейся ситуации основная задача, чтобы сейчас как-то правительство, банки и маркетплейсы адекватно договорились, — сказал Попов.

По словам эксперта, самым взвешенным решением может стать тот подход, при котором скидки могли бы быть объяснимыми, прозрачными и едиными для всех товаров внутри одной категории.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина предложила запретить маркетплейсам продавать финансовые продукты их дочерних банков с установлением разных цен в зависимости от способа оплаты. Соответствующее письмо от регулятора направлено министру экономического развития Максиму Решетникову.

До этого в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ назвали предложения по ограничению скидок на маркетплейсах абсурдными. Там подчеркнули, что регулирование должно быть справедливым и распространяться на все отрасли.