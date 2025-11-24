Набиуллина предложила новый запрет для маркетплейсов

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина предложила запретить маркетплейсам продавать финансовые продукты их дочерних банков и устанавливать разные цены в зависимости от способа оплаты. Соответствующее письмо направлено министру экономического развития Максиму Решетникову, передает «Коммерсант».

В ЦБ считают, что дочерние банки маркетплейсов имеют несправедливые конкурентные преимущества. Для реализации инициативы регулятор предлагает привлечь Федеральную антимонопольную службу.

В Минэкономразвития изданию подтвердили получение письма и отметили, что действующее законодательство уже позволяет регулировать ценообразование на платформах. В ведомстве подчеркнули, что любые новые ограничения требуют комплексной оценки последствий для всех участников рынка.

Ранее в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ назвали предложения по ограничению скидок на маркетплейсах абсурдными. Там подчеркнули, что регулирование должно быть справедливым и распространяться на все отрасли. В пресс-службе привели аналогию с банковской сферой, указав, что по аналогичной логике организациям пришлось бы давать сниженную ипотечную ставку не только своим зарплатным клиентам, но и клиентам других банков.