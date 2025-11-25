День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 ноября 2025 в 17:04

В Киеве оценили ключевые элементы плана США по урегулированию

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Украина в целом поддерживает ключевые положения плана по урегулирования кризиса, предложенного Соединенными Штатами, сообщает Reuters со ссылкой на источник в Киеве.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что союзники Киева решили работать с существующим планом Вашингтона по урегулировании ситуации на Украине, а не создавать альтернативный документ. Он отметил, что соответствующее решение было принято в воскресенье, 23 ноября, в Женеве. По его словам, при этом некоторые пункты были названы неприемлемыми.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что конфликт на Украине завершится в ближайшее время. По словам главы государства, после завершения «этой тягомотины» все займутся своими внутриполитическими делами.

регулирование
Украина
США
переговоры
