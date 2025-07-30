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30 июля 2025 в 15:42

В Казахстане активировали валютное оружие

Нацбанк Казахстана заявил о начале валютных интервенций

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Национальный банк Казахстана начал валютные интервенции для стабилизации курса тенге, говорится в официальном сообщении пресс-службы регулятора. Там добавили, что базовые экономические показатели остаются положительными.

Курс тенге в ходе торгов 30 июля достигал отметок 550 тенге за доллар США, ослабев на 5,8% с начала месяца, или на 4,7% с начала года. В условиях крайне низкой ликвидности на валютном рынке и признаков усиленного спекулятивного давления Национальный банк Республики Казахстан приступил к осуществлению валютных интервенций, — сказано в сообщении Нацбанка.

Ранее Казахстан смог добиться отмены ограничений на операции с российскими портами. Страна сможет поставлять уголь в государства Европейского союза через Россию. Для урегулирования этого вопроса казахстанские власти провели консультации с европейскими представителями. Дополнительно в ЕС отправили официальный запрос с требованием скорректировать санкционные условия.

Также в ответ на новые тарифы США Министерство торговли и интеграции Казахстана распорядилось разработать официальную позицию. Как сообщила пресс-служба ведомства, пошлины на казахстанские товары достигнут 25%.

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