30 марта 2026 в 15:56

Экономист объяснила, почему банки начали предлагать депозиты в тенге

Экономист Безсмертная: с помощью тенге можно защитить капитал от рыночных рисков

Депозит в тенге может позволить защитить капитал от рыночных рисков, рассказала «ФедералПресс» декан факультета экономики и бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Екатерина Безсмертная. Она отметила, что россияне и раньше хранили часть сбережений в иностранной валюте.

Следуя правилу «не клади все яйца в одну корзину», многие российские граждане практиковали в досанкционное время хранение части своих сбережений в валютах — как правило, в долларах или евро, защищая таким образом свой капитал от рыночных рисков. Сегодня вклады в этих валютах приносят незначительный процентный доход, при этом сохраняются ограничения на снятие валюты, и банки предлагают своим клиентам альтернативные варианты, — рассказала Безсмертная.

Экономист подчеркнула, что популярность сейчас набирают также вклады в юанях. По ее словам, спрос на другие валюты — дирхамы ОАЭ, белорусские рубли, индийские рупии и казахские тенге — пока ограничен.

Ранее финансовый эксперт Александр Гриф рассказал, что депозит и недвижимость подойдут для разных видов и целей вложения средств. Он отметил, что при выборе важно учитывать горизонт планирования и ликвидность.

валюты
тенге
депозиты
экономисты
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
Семья и жизнь

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири

