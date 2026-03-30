Экономист объяснила, почему банки начали предлагать депозиты в тенге Экономист Безсмертная: с помощью тенге можно защитить капитал от рыночных рисков

Депозит в тенге может позволить защитить капитал от рыночных рисков, рассказала «ФедералПресс» декан факультета экономики и бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Екатерина Безсмертная. Она отметила, что россияне и раньше хранили часть сбережений в иностранной валюте.

Следуя правилу «не клади все яйца в одну корзину», многие российские граждане практиковали в досанкционное время хранение части своих сбережений в валютах — как правило, в долларах или евро, защищая таким образом свой капитал от рыночных рисков. Сегодня вклады в этих валютах приносят незначительный процентный доход, при этом сохраняются ограничения на снятие валюты, и банки предлагают своим клиентам альтернативные варианты, — рассказала Безсмертная.

Экономист подчеркнула, что популярность сейчас набирают также вклады в юанях. По ее словам, спрос на другие валюты — дирхамы ОАЭ, белорусские рубли, индийские рупии и казахские тенге — пока ограничен.

