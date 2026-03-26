Финансист рассказал, какой вид вложения средств выгоднее Финансист Гриф: депозиты и недвижимость подойдут для разных видов вложения

Депозит и недвижимость подойдут для разных видов и целей вложения средств, рассказал «ФедералПресс» финансовый эксперт Александр Гриф. Он отметил, что при выборе важно учитывать горизонт планирования и ликвидность.

Недвижимость чаще уместна для долгого горизонта и готовности к издержкам (сделка, налоги, содержание) и меньшей ликвидности. Поэтому депозит и недвижимость решают разные задачи. Когнитивный суверенитет здесь практичен: не принимать решений из информационного «шума», а действовать по цели, горизонту и правилам защиты, — рассказал Гриф.

Финансист подчеркнул, что нынешнее снижение ставок является не признаком кризиса, а перенастройкой стоимости денег. По его словам, средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в топ-10 банков снизилась с 15,1% до 13,8%.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко рассказал, что открытие банковского вклада на сумму в 400 тыс. рублей за полгода принесет до 30 тыс. рублей. По его словам, несмотря на прогнозируемое снижение ключевой ставки, депозиты сохраняют высокую привлекательность, предлагая доходность в два раза выше текущего уровня годовой инфляции.