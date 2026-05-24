Жизнь на проценты: кому можно, кому нет и сколько денег держать в банке

Жизнь на проценты: кому можно, кому нет и сколько денег держать в банке

Многие до сих пор верят, что банковский вклад — это путь к финансовой независимости. Однако эксперты предупреждают: пассивный доход по депозиту часто ведет не к богатству, а к скрытому обеднению из-за инфляции и налогов. NEWS.ru рассказывает, кому на самом деле выгодно жить на проценты, сколько денег нужно держать в банке, чтобы не «проедать» капитал, и почему даже с миллионом на счете можно уйти в минус.

В чем главный риск хранения денег на депозите

Основной минус вклада в том, что его доходность напрямую зависит от ключевой ставки ЦБ. Когда ставка снижается, падают и проценты по депозитам. При этом инфляция продолжает «съедать» реальную покупательную способность денег.

Как напомнил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко, текущая ставка по депозитам составляет около 12–13%, а годовая инфляция (на 4 мая) — 5,6%.

«Если вы хотите получать 30 000 рублей в месяц, при ставке 12% вам потребуется 3 млн рублей на счету. Для 50 000 рублей — 5 млн, для 75 000 рублей — 7,5 млн, для 100 000 рублей — 10 млн рублей», — уточнил эксперт.

Кроме того, с процентов по вкладам придется заплатить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), что дополнительно снижает итоговую выгоду.

Кроме того, против вкладчиков играет инфляция. Если она составляет 5,6% в год, то через 12 месяцев на те же 10 млн рублей можно будет купить товаров на 560 тыс. рублей меньше, чем сегодня. Деньги есть, а покупательная способность тает.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Кто такой рантье и сколько нужно денег, чтобы жить на проценты

Рантье — это человек, который разместил капитал так, что проценты полностью покрывают все его расходы. При этом основная сумма вклада не уменьшается.

Сколько же для этого нужно денег? Международный финансовый советник Мария Ермилова привела простую арифметику. «Допустим, вы хотите получать 100 000 рублей в месяц — это 1,2 ммлн в год. Если банк дает 10% годовых, вам потребуется 12 млн рублей. Если ставка упадет до 8%, понадобится уже 15 млн. А при 6% — все 20 млн», — уточнила собеседница NEWS.ru.

Вывод прост: если ваш капитал меньше 15–20 млн рублей, жить только на проценты, скорее всего, не выйдет. Волей-неволей придется тратить и сам вклад.

Впрочем, если грамотно распределить деньги между разными активами, можно получать больше процентов и не тратить сами сбережения. «Правда, за такой стратегией придется следить и время от времени корректировать ее», — отметила Ермилова.

Кому точно не стоит пытаться жить на проценты по вкладу

Эксперты относят к этой категории россиян с доходом ниже среднего и представителей среднего класса. При капитале до 5–10 млн рублей проценты по вкладу не покрывают даже базовые ежемесячные расходы.

Так, 5 млн рублей под 10% годовых принесут 500 000 рублей в год (или 41 666 рублей в месяц), что ниже средней зарплаты в крупных городах. При этом инфляция и налоги (13% с суммы процентов сверх необлагаемого лимита) сделают реальный доход еще меньше, заметила Ермилова.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какая сумма на счете позволит не беднеть, а богатеть

Чтобы жить только на проценты и не «проедать» тело вклада, сумма на счете должна быть действительно крупной. Порог входа в статус рантье начинается от 15–20 млн рублей.

При меньшем капитале доход будет слишком мал для покрытия всех расходов, а основной вклад постепенно обесценится из-за инфляции и налогов, резюмировала Ермилова.

Вклады остаются инструментом сохранения сбережений и получения небольшого дополнительного дохода, но не полноценным источником жизни.

По словам Щербаченко, в условиях снижения ставок по депозитам стоит постепенно присматриваться к другим вариантам накопления — например, к акциям и облигациям.

Впрочем, несмотря на некоторые риски, вклады остаются самым популярным инструментом среди россиян. Причина заключается в психологическом комфорте. В отличие от акций или облигаций, вклад застрахован, проценты известны заранее, а деньги видны в мобильном приложении. Люди выбирают предсказуемость, даже если она означает постепенное обеднение.

Читайте также:

«Коммуналка» вырастет на 36%: прогноз тарифов до 2029 года, как сэкономить

Доллар по 50 уже летом: что ждет рубль в ближайшие месяцы

До 43 000 в месяц. Пенсии блогеров и домохозяек: размер, как получить