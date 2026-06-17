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17 июня 2026 в 12:21

ВС России освободили Кутузовку в ДНР

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
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Военнослужащие Вооруженных сил России освободили населенный пункт Кутузовка в Донецкой Народной Республике, заявили в пресс-службе Минобороны РФ. По информации ведомства, боевую задачу успешно выполнили бойцы группировки войск «Центр».

В результате активных наступательных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Кутузовка ДНР, — отметили в министерстве.

Ранее сообщалось, что бойцы подразделений войск беспилотных систем российской группировки войск «Южная» уничтожили порядка 100 пунктов управления БПЛА ВСУ с начала июня на донецком участке фронта. За этот же период они успешно сбили 176 вражеских беспилотников различных модификаций.

До этого военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что взятие Славянско-Краматорской агломерации российскими войсками станет ударом по экономике Украины. По его мнению, потеря этих крупных городов также негативно скажется на моральном состоянии ВСУ и населения республики.

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