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17 июня 2026 в 11:54

Бойцы «Юга» стерли в порошок сотню пунктов управления дронами ВСУ

Группировка «Южная» уничтожила около 100 пунктов управления дронами ВСУ

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
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Бойцы подразделений войск беспилотных систем российской группировки войск «Южная» уничтожили порядка 100 пунктов управления БПЛА ВСУ с начала июня на донецком участке фронта, сообщили РИА Новости в пресс-центре группировки. Российские операторы ведут непрерывную разведку и оперативно наносят точечные удары по выявленным позициям противника.

Пункты управления БПЛА противника — одна из приоритетных целей для нас. С начала июня уже уничтожено 94 таких пункта управления, — рассказали в группировке.

Помимо этого, с начала текущего месяца военнослужащие подразделений беспилотных систем продемонстрировали высокую эффективность и в уничтожении других важных объектов. За этот же короткий период они успешно сбили 176 вражеских беспилотников различных модификаций. Также бойцами было ликвидировано более 430 фортификационных блиндажей и замаскированных укрытий с живой силой украинских войск.

Ранее сообщалось, что украинская армия потеряла в зоне проведения специальной военной операции более 21 тыс. военнослужащих с начала июня. Согласно данным Минобороны России, с 1-го по 16-е число текущего месяца ВСУ лишились 21 405 солдат.

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