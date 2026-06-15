Россиянам рассказали, как выбрать денежный вклад

Выбор банковского вклада в текущих экономических условиях напрямую зависит от личных финансовых целей инвестора, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, сегодня депозиты остаются привлекательным инструментом, так как их процентная ставка в два раза превышает уровень годовой инфляции.

Сегодня выбор вклада требует чуть больше внимания, чем обычно. Ключевая ставка ЦБ РФ, которая сейчас составляет 14,5%, постепенно снижается. До конца года она будет находиться в диапазоне 11,5–12%. Депозиты остаются интересным финансовым инструментом. Процентная ставка по ним в два раза больше уровня годовой инфляции. Выбирая вклад, стоит учитывать ряд факторов: рекомендуется придерживаться собственной финансовой стратегии, выбрать удобный срок. Итоговый выбор должен опираться не только на ставку, но и на ваши финансовые цели и горизонт планирования, — сказал Щербаченко.

По его мнению, стоит ориентироваться на долгосрочные вклады, если накопления нужны для получения дохода в рамках отдаленных финансовых целей. Доцент добавил, что для горизонта планирования до шести-девяти месяцев лучше подойдут короткие депозиты.

Ориентируйтесь на долгосрочные вклады, если планируете свои накопления для получения дохода, ориентированного на более длительные финансовые цели. На короткие — если сроки вашего финансового планирования до шести-девяти месяцев. Сравните предложения у пяти-семи надежных банков из топ‑20 по размеру активов. Часто лучшие ставки предлагают не лидеры рынка, а средние организации, привлекающие ресурсы. Оцените возможность пополнения вклада или досрочного снятия, если это важно для вас, — заключил Щербаченко.

Ранее эксперт финансового рынка Андрей Бархота предположил, что ключевая ставка ЦБ РФ может снизиться до 14% после 19 июня. По его словам, в этот день планируется провести заседание Совета директоров Банка России.