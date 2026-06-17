Доцент назвал истинную опасность билетов «банка приколов»

Билеты «банка приколов» могут быть использованы злоумышленниками для обмана граждан, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. Так он прокомментировал предложение ЦБ РФ и Госдумы ввести запрет на сувенирные купюры. По словам эксперта, дизайн игрушечных денег следует изменить, чтобы они не были похожи на настоящие.

Введение ограничений на билеты «Банка приколов» — шаг в защите финансовой системы страны. Основная причина — угроза финансового мошенничества. Поддельные купюры могут использоваться для обмана граждан и дискредитации реальной валюты. Важен комплексный подход. В первую очередь необходимо изменение дизайна билетов для исключения схожести с реальными деньгами, например через введение специальных маркировок и установление требований к размеру и оформлению. Также не помешает создание реестра разрешенных к продаже образцов, — сказал Щербаченко.

Он подчеркнул, что новые правила для производства игрушечных денег предполагают использование бумаги, которая не имитирует тактильно и визуально защитные признаки настоящих банкнот. По словам доцента, они должны иметь одностороннюю печать или отсутствие графических элементов, вызывающих путаницу с настоящими купюрами. Кроме того, отметил эксперт, на сувенирах обязательно должны быть четкие пометки: «Не является платежным средством».

Ранее адвокат Ирина Русина заявила, что мошенники начали использовать тему Дня молодежи для обмана россиян. По ее словам, аферисты продают фальшивые билеты на концерты и другие праздничные мероприятия, чтобы получить деньги и личные данные граждан.