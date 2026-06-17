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17 июня 2026 в 10:35

Доцент назвал истинную опасность билетов «банка приколов»

Доцент Щербаченко: билеты «банка приколов» могут применяться для обмана граждан

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Билеты «банка приколов» могут быть использованы злоумышленниками для обмана граждан, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. Так он прокомментировал предложение ЦБ РФ и Госдумы ввести запрет на сувенирные купюры. По словам эксперта, дизайн игрушечных денег следует изменить, чтобы они не были похожи на настоящие.

Введение ограничений на билеты «Банка приколов» — шаг в защите финансовой системы страны. Основная причина — угроза финансового мошенничества. Поддельные купюры могут использоваться для обмана граждан и дискредитации реальной валюты. Важен комплексный подход. В первую очередь необходимо изменение дизайна билетов для исключения схожести с реальными деньгами, например через введение специальных маркировок и установление требований к размеру и оформлению. Также не помешает создание реестра разрешенных к продаже образцов, — сказал Щербаченко.

Он подчеркнул, что новые правила для производства игрушечных денег предполагают использование бумаги, которая не имитирует тактильно и визуально защитные признаки настоящих банкнот. По словам доцента, они должны иметь одностороннюю печать или отсутствие графических элементов, вызывающих путаницу с настоящими купюрами. Кроме того, отметил эксперт, на сувенирах обязательно должны быть четкие пометки: «Не является платежным средством».

Ранее адвокат Ирина Русина заявила, что мошенники начали использовать тему Дня молодежи для обмана россиян. По ее словам, аферисты продают фальшивые билеты на концерты и другие праздничные мероприятия, чтобы получить деньги и личные данные граждан.

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