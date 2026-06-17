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17 июня 2026 в 12:19

Мосгорсуд признал законным обращение в доход государства акций «Русагро»

Мосгорсуд утвердил изъятие акций «Русагро» у Мошковича и Басова

Вадим Мошкович Вадим Мошкович Фото: Станислав Красильников/Global Look Press
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Мосгорсуд оставил без изменения решение Хамовнического суда Москвы об обращении в доход РФ акций «Русагро» основателя компании Вадима Мошковича и бывшего гендиректора Максима Басова, сообщил ТАСС участник судебного процесса. Вердикт закрепил законность изъятия крупных коммерческих активов у бывших топ-менеджеров в пользу государства.

Мосгорсуд оставил без изменения ранее вынесенное решение Хамовнического суда Москвы об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества Мошковича и Басова, — подтвердил собеседник агентства.

Ранее заместитель генерального прокурора России подал антикоррупционный иск с требованием обратить в доход государства активы, которые, по версии надзорного ведомства, были приобретены незаконно. В числе ответчиков по иску значатся основатель холдинга «Русагро» Вадим Мошкович, его супруга и ряд других физических лиц.

До этого Хамовнический суд Москвы арестовал почти 470 млн акций «Русагро». Обеспечительная мера была принята по делу об изъятии активов основателя холдинга.

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