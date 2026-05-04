Суд вынес жесткое решение по акциям «Русагро»

Хамовнический суд Москвы арестовал почти 470 млн акций «Русагро», соответствующий иск подала Генпрокуратура, сообщило РИА Новости со ссылкой на документы. Обеспечительная мера была принята по делу об изъятии активов основателя холдинга Вадима Мошковича.

Наложить обеспечительные меры на 469 702 161 штуку обыкновенных акций ( <…> номинал 2,5 руб.) ПАО «Группа „Русагро“» <…>, зарегистрированных за Мошковичем Вадимом Николаевичем, — уточнялось в документах.

Ранее заместитель генерального прокурора России подал антикоррупционный иск с требованием обратить в доход государства активы, приобретенные, по версии надзорного ведомства, незаконно. Среди ответчиков числились Вадим Мошкович, его супруга, бывший генеральный директор компании Максим Басов, а также ряд других лиц и несколько крупных предприятий.

Также в Магаданской области завершили расследование уголовного дела в отношении золотопромышленника Сергея Булекова — его обвиняют в незаконной добыче золота почти на 100 млн рублей и легализации доходов. По версии следствия, бизнесмен без лицензии добыл драгоценный металл на одном прииске, а затем провел его через другую свою компанию.