День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 мая 2026 в 11:51

Суд вынес жесткое решение по акциям «Русагро»

Суд арестовал около 470 млн акций «Русагро»

Вадим Мошкович Вадим Мошкович Фото: t.me/@moscowcourts
Подписывайтесь на нас в MAX

Хамовнический суд Москвы арестовал почти 470 млн акций «Русагро», соответствующий иск подала Генпрокуратура, сообщило РИА Новости со ссылкой на документы. Обеспечительная мера была принята по делу об изъятии активов основателя холдинга Вадима Мошковича.

Наложить обеспечительные меры на 469 702 161 штуку обыкновенных акций ( <…> номинал 2,5 руб.) ПАО «Группа „Русагро“» <…>, зарегистрированных за Мошковичем Вадимом Николаевичем,уточнялось в документах.

Ранее заместитель генерального прокурора России подал антикоррупционный иск с требованием обратить в доход государства активы, приобретенные, по версии надзорного ведомства, незаконно. Среди ответчиков числились Вадим Мошкович, его супруга, бывший генеральный директор компании Максим Басов, а также ряд других лиц и несколько крупных предприятий.

Также в Магаданской области завершили расследование уголовного дела в отношении золотопромышленника Сергея Булекова — его обвиняют в незаконной добыче золота почти на 100 млн рублей и легализации доходов. По версии следствия, бизнесмен без лицензии добыл драгоценный металл на одном прииске, а затем провел его через другую свою компанию.

Общество
суды
Русагро
Генпрокуратура
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам рассказали, как успокоить домашних любимцев при грозе
«33 удовольствия»: Королева показала, как Тарзан целует ей ноги
Одна из стран Евросоюза впервые создаст службу внешней разведки
Врач ответила, из какого продукта лучше получать белок
В России хотят ограничить цены на яйца сверху и снизу: что это значит
Кардиолог предупредил о неожиданной опасности белок
«Пафосные лозунги»: в посольстве РФ высмеяли «свежие» санкции Лондона
Стало известно, когда в Москве появятся комары
ИМО ООН раскритиковала планы сопровождения судов через Ормузский пролив
Купить залоговое имущество: это выгодно? Все плюсы и подводные камни
Врач назвала главную ошибку современных пациентов
В Латвии завели дело на депутата из-за русского языка
«Киев в пепелище»: Украину предостерегли от нарушения перемирия
«Голубь мира» или новый Орбан? Зачем Фицо едет к Путину 9 мая
Спикер парламента Грузии напомнил дипломатам ЕС о значении 9 Мая
«Завтра вы меня возненавидите»: мать зарубила дочь и уехала в спецлечебницу
Москалькова рассказала, как ООН оценила опыт России в работе с беженцами
Mash: актриса Добромилова погибла после ДТП с байкером в Москве
Окружение Мбаппе объяснило, почему игрок уехал на курорт перед Эль-Класико
Политолог ответил, кто может заставить Зеленского уйти в отставку
Дальше
Самое популярное
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Культура

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.