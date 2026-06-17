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17 июня 2026 в 12:29

Минтранс обновит порядок обслуживания пассажиров с инвалидностью

В России с 1 сентября изменятся правила для маломобильных пассажиров

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Новые правила обслуживания маломобильных пассажиров в аэропортах и на борту начнут действовать в России с 1 сентября 2026 года, сообщил глава Минтранса Андрей Никитин на заседании Совета Федерации. Документ кардинально обновляет порядок оказания помощи, включая бесплатное резервирование мест, сопровождение в аэропорту и предоставление кресла-коляски.

С 1 сентября 2026 года мы расширяем эти гарантии, вступает в силу новый приказ Минтранса. <…> Он кардинально обновляет порядок обслуживания маломобильных пассажиров в аэропортах и на борту, — сказал Никитин.

Ранее министр транспорта сообщил, что возможность оказания государственной поддержки компании «Российские железные дороги» обсуждается с учетом текущих бюджетных особенностей. Таким образом он ответил на вопрос о потенциальном выделении холдингу 65 млрд рублей, не подтвердив и не опровергнув саму возможность такой меры.

До этого РЖД выставили на продажу комплекс зданий Рижского вокзала на онлайн-платформе «Авито» за 4 млрд рублей. Изначально торги по продаже вокзального комплекса были назначены на 29 апреля на 12:00 по московскому времени.

Россия
Минтранс
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Андрей Никитин
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