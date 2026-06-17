Океанолог прокомментировал нашествие ядовитой рыбы фугу во Владивостоке

Появление ядовитой рыбы фугу во Владивостоке и на острове Русский связано с антропогенным фактором, заявил в беседе с aif.ru океанолог Анатолий Таврический. По его словам, речь идет не о массовом нашествии, а о единичных экземплярах. Их миграция вызвана техногенными изменениями среды.

Я думаю, это единичные экземпляры, их не так уж и много должно быть на Дальнем Востоке. Все это, вероятно, связано с деятельностью человека. Изменились температурные параметры, плотность воды, течения также могли претерпеть изменения. Именно такие факторы в основном и приводят к подобным явлениям, — высказался Таврический.

Он отметил, что рыба вряд ли доберется до Сахалина. Ученый добавил, что основную опасность фугу представляет вовсе не в воде, а на тарелке при неправильном приготовлении.

Ранее сообщалось, что нашествие смертельно ядовитой фугу зафиксировано на Дальнем Востоке. Рыба зашла в акваторию Приморья на фоне раннего прогрева воды и усиления Цусимского течения, которое также привлекло акул.