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17 июня 2026 в 12:20

Океанолог прокомментировал нашествие ядовитой рыбы фугу во Владивостоке

Ученый Таврический связал появление фугу во Владивостоке с человеческим фактором

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Появление ядовитой рыбы фугу во Владивостоке и на острове Русский связано с антропогенным фактором, заявил в беседе с aif.ru океанолог Анатолий Таврический. По его словам, речь идет не о массовом нашествии, а о единичных экземплярах. Их миграция вызвана техногенными изменениями среды.

Я думаю, это единичные экземпляры, их не так уж и много должно быть на Дальнем Востоке. Все это, вероятно, связано с деятельностью человека. Изменились температурные параметры, плотность воды, течения также могли претерпеть изменения. Именно такие факторы в основном и приводят к подобным явлениям, — высказался Таврический.

Он отметил, что рыба вряд ли доберется до Сахалина. Ученый добавил, что основную опасность фугу представляет вовсе не в воде, а на тарелке при неправильном приготовлении.

Ранее сообщалось, что нашествие смертельно ядовитой фугу зафиксировано на Дальнем Востоке. Рыба зашла в акваторию Приморья на фоне раннего прогрева воды и усиления Цусимского течения, которое также привлекло акул.

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