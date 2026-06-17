Китайский DeepSeek избежал санкций США США не стали вносить DeepSeek в черный список, чтобы избежать эскалации с Китаем

Администрация США приняла решение не включать китайский стартап в сфере искусственного интеллекта DeepSeek, производителя микросхем памяти CXMT и более 100 других компаний в черный список для торговли с Китаем, передает Reuters со ссылкой на источники. По данным агентства, таким образом Вашингтон стремится избежать эскалации напряженности в отношениях с Пекином.

В прошлом году межведомственный комитет одобрил включение этих компаний в список организаций Министерства торговли США, однако внешнеторговое ведомство не стало утверждать это решение. Кандидаты на включение в перечень были отобраны еще в 2025 году, но последнее слово оставалось за министерством, которое в итоге предпочло проявить осторожность.

Американские власти накопили претензии к DeepSeek: компанию подозревают в нелегальном доступе к американским ускорителям вычислений, использовании разработок Anthropic и OpenAI для создания своих ИИ-моделей, а также в возможном содействии китайским военным и спецслужбам. Однако, по информации Reuters, решение не вносить их в список объясняется желанием не обострять торговые отношения с Китаем.

Ранее DeepSeek привлекла более $7,4 млрд (533 млрд рублей) в рамках первого раунда финансирования. Общая оценка компании превысила $50 млрд, что сделало ее самым дорогим ИИ-стартапом в стране.